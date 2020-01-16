Долг по наследству





"Сильные новости" . Летом 2018 года у гомельчанки Елены скончался муж. Вдова осталась с двумя несовершеннолетними детьми. А через год выяснилось — еще и с долгами. Оказалось, ее супруг взял овердрафтный кредит в банке. Жене он об этом ничего не сказал, денег этих в семье никто не видел, пишет издание





— Сначала из банка пришло письмо, — говорит Елена. — А потом они подали на нас в суд. С точки зрения кредиторов, я являюсь наследницей скончавшегося. Хотя даже официально я в наследование не вступала. Из имущества, приобретенного в браке, у нас имеется дом. В нем мы сейчас и живем с детьми. Но купили же мы его, продав ранее принадлежавшую лично мне квартиру. Я предоставила суду документы о продаже моей квартиры и счет в банке на мое имя, на который эти деньги поступили. Об этом давали показания и свидетели. Но все это во внимание принято не было.





При этом, ответчиками по долгам покойного отца и мужа, признали не только вдову, но и двоих несовершеннолетних детей! Долг вменен детям со ссылкой на то, что они тоже являются наследниками и ответственность назначена «солидарная». На время вынесения этого судебного решения младшей девочке было 12 лет, а ее брату — 16. Отказаться от наследования они в тот момент не могли — сделать это можно только по достижению совершеннолетия.





Кредит покойному выдали без всякого поручительства, страховки и залога. Елена показывает нам соответствующий договор с банком. Платежеспособность мужчины также никто не проверял, ведь практически одновременно ему выдали кредиты еще пять банков! Как впоследствии выяснилось, взятый в банке кредит покойный муж проиграл на «электронной бирже» в Интернете.





Елена говорит:





— Мой муж в последнее время в семье практически не жил. После инсульта у него были определенные ментальные проблемы. А эти биржевые игроки, пользуясь его тяжелым состоянием, просто облапошили его. А теперь еще должны пострадать и дети.





Женщина предоставляет недавно полученную распечатку на английском языке. На ней показано, как ее супруг, ставший новоиспеченным «трейдером», в 2016-2017 годах потратил крупные суммы на «бинарные опционы».





Детское пособие и банковский рост





Теперь жене и детям присудили погасить 50% кредита, взятого без их ведома и согласия. Сумма долга, которую семья должна банку — около 1300 рублей. Кому-то она может показаться небольшой. Но для матери, на иждивении которой находится двое детей, это немалые деньги. По словам Елены, ее зарплата на заводе оставляет в среднем 450 рублей. Бывает немного больше, а бывает и меньше. Эти цифры женщина подтверждает не только словами, но и соответствующими справками. Еще она получает пособие на ребенка по утрате кормильца в размере 260 рублей. Женщина, которая сперва рассказывала спокойно, начинает плакать. Мы, как можем, пытаемся успокоить ее. Елена продолжает:









— До 200 рублей у нас уходит на оплату коммунальных расходов. Младшая дочка сейчас учится в школе, а сын поступил в колледж. Слава богу, он учится на бюджетном отделении. Платную учебу мы бы просто не потянули. Но сыну потребовались платные курсы, и для этого нам пришлось взять кредит.





Понимаете, в нашей ситуации каждая копейка на счету. Но конечно, мы бы не возражали против возврата этих денег — если бы хотя бы их видели. Я звонила в минский офис банка, просила: «Простите долг хотя бы детям!». Но какое там… Мне сказали: «Вы же получаете на них пенсию». Но разве государство для того платит детям пособие? Теперь из пенсии, которая дается, чтобы дети не голодали, мы должны платить банку.





Государственные органы опеки также присутствовали на суде. Представитель опеки выступил против того, чтобы несовершеннолетних детей признавали ответчиками по долгам отца.









Исполнительный сервис





Семья прошла 6 судов и все они вынесли решение в пользу кредитора. Ранее требовалось в пятидневный срок выплатить сразу всю сумму. На днях Елене позвонил судебный исполнитель и предупредил — если в ближайшее время она не приступит к погашению долга, приставы придут описывать имущество. Причем, эта процедура будет выполнена и в отношении «собственности» детей. Приставы объясняли, что могут и конфисковать, если посчитают нужным. На человека оставляется только одно «койко-место» и один холодильник на всех. Далее исполнительный лист передается на работу, после чего через бухгалтерию в пользу заимодавца может удерживаться до 50% зарплаты.





В этом случае за «услуги» судебных исполнителей придется заплатить еще 10% сверх взыскиваемой суммы. Итого — уже 1430 рублей. Вообще, судебные издержки весьма весомы. Каждый суд обходился Елене в 60 рублей госпошлины. Адвокат за заявление берет 100 рублей, за сопровождение на суде — 200. За надзорную жалобу в областной суд придется заплатить 200-250 рублей.





— При этом, этот кредит наверняка должен быть банком застрахован, — говорит женщина. — Так что в любом случае банкиры не должны убытки понести. У нас же готовы отобрать все. Но почему никем не принимается во внимание такая вот коллизия? Мой муж умер, когда ему было 59 лет. То есть, немного не дожил до пенсии. Он всю жизнь платил взносы в пенсионный фонд, но ведь никто не собирается нам ничего возвращать из этих отчислений.





Такая вот сложилась ситуация у вдовы с двумя детьми. Возможно, здесь все соответствует законодательству существующего государства, по которому должники неукоснительно обязаны возвращать деньги с процентами. А если посмотреть с точки зрения человеческой? Ведь ни женщина, ни дети не брали, не пользовались и ничего не знали об этом кредите.





Напоследок Елена говорит:





— Где же нам взять эти деньги — органы продать?





В ближайшее время женщина намерена подавать надзорную жалобу в Гомельский областной суд.





P.S. 15 января гомельчанка Елена и ее дети получили постановления отдела принудительного исполнения Центрального района. 14-летней Ольге также прислали бумагу о возбуждении в отношении нее исполнительного производства и обязанности девочки в 7-дневный срок погасить задолженность по кредиту перед ОАО «БПС-Сбербанк».