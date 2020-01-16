БЖД в 2019 году увеличила объем контейнерных перевозок на 15%

Источник материала: Вороновская газета





Белорусская железная дорога за 2019 год увеличила общий объем контейнерных перевозок на 15%, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

«За 2019 год в контейнерах по белорусской магистрали перевезено 732,9 тыс. ДФЭ, или 115% к уровню 2018 года», — отметили в БЖД. Транзитом по Белорусской железной дороге было перевезено более 500 тыс. контейнеров в ДФЭ (108,7% к 2018 году), в том числе увеличен объем перевозок в сообщении Китай — Европа — Китай, который в 2019 году составил 338,5 тыс. контейнеров в ДФЭ.

В пресс-центре отметили, что в 2019 году БЖД реализовала ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности работы грузового комплекса. Проводилась активная работа по соглашениям с железными дорогами Китая, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России по совершенствованию механизма планирования контейнерных поездов, развитию инфраструктуры, информационного обеспечения. Также системная работа была направлена на создание привлекательных условий для наращивания объемов поставок экспортно ориентированной продукции в Китай. За 2019 год экспорт продукции белорусских предприятий в контейнерах вырос в 1,3 раза и составил 97,6 тыс. контейнеров в ДФЭ.

Среди основных проектов, реализованных в 2019 году, в БЖД назвали отправку молочной продукции ЗАО «Мясо-молочная компания» в Китай, а также перевозку продукции деревообработки контейнерными поездами в г.Чунцин (Китай). Кроме того, организован новый контейнерный поезд с экспортной продукцией предприятий лесной отрасли в сообщении Беларусь — Украина — Румыния.

«В настоящее время перспективным направлением работы является проработка совместных проектов с резидентами Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», — добавили в пресс-центре.

https://www.belta.by/