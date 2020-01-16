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БЖД в 2019 году увеличила объем контейнерных перевозок на 15%
16.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусская железная дорога за 2019 год увеличила общий объем контейнерных перевозок на 15%, сообщили
«За 2019 год в контейнерах по белорусской магистрали перевезено 732,9 тыс. ДФЭ, или 115% к уровню 2018 года», — отметили в БЖД. Транзитом по Белорусской железной дороге было перевезено более 500 тыс. контейнеров в ДФЭ (108,7% к 2018 году), в том числе увеличен объем перевозок в сообщении Китай — Европа — Китай, который в 2019 году составил 338,5 тыс. контейнеров в ДФЭ.
В пресс-центре отметили, что в 2019 году
Среди основных проектов, реализованных в 2019 году, в БЖД назвали отправку молочной продукции ЗАО «Мясо-молочная компания» в Китай, а также перевозку продукции деревообработки контейнерными поездами в г.Чунцин (Китай). Кроме того, организован новый контейнерный поезд с экспортной продукцией предприятий лесной отрасли в сообщении Беларусь — Украина — Румыния.
«В настоящее время перспективным направлением работы является проработка совместных проектов с резидентами Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», — добавили в пресс-центре.
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Белорусская железная дорога за 2019 год увеличила общий объем контейнерных перевозок на 15%, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД. «За 2019 год в контейнерах по...
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