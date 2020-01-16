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Названы футболисты, обвиняемые в «договорняках». Есть бывшие игроки сборной Беларуси

16.01.2020 17:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская федерация футбола опубликовала список игроков, обвиняемых в участии в договорных матчах.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В числе организаторов «договорняков» есть бывший форвард сборной Беларуси Виталий Ланько. Экс-полузащитник национальной команды Алексей Сучков — в списке игроков, принявших деньги за обеспечение необходимого результата.

Защитник БАТЭ Захар Волков, выступавший ранее за «Нафтан», амнистирован в связи с раскаянием.

Полный список выглядит следующим образом:

Ланько В.А., Боровицкому В.А. — за подкуп участников соревнований.

Козлову А.П., Горбачеву М.К., Лисице И.А., Сучкову А.В., Юдицкому А.И., Белявскому В.Г., Белявскому А.Г., Лебедеву Д.С., Голику В.А., Белявскому Е.Д., Прокопенко А.П., Цветинскому С.В., Штыгелю А.В., Теплову А.Л., Холодкову И.В., Тарликовскому А.В., Костежу А.В. — за прием денежного вознаграждения за оказание влияния на результаты соревнований.

Кроме того, в ходе производства по уголовному делу по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием и на основании закона об амнистии) прекращено уголовное преследование обвиняемых Зыля П.В., Шидловского Е. А, Корсака С.Н., Левицкого С.В., Бомбеля А.Г., Огара Верона Симона, Жукова А.В., Харитонова Д.А., Руденка А.В., Волкова З.В., Богунова Я.Г., Танько М.С., Гнедько С.А., Медведева Д.Т., Пырха С.А.

Также материалы проверки в отношении Айдова Д.М., являющегося гражданином РФ и постоянно проживающего на территории этого государства, выделены в отдельное производство, — говорится в документе.

Окончательное решение по санкциям в отношении фигурантов дела, а также полный список матчей, где присутствовало манипулирование результатами, комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам обнародует после завершения судебного процесса, сообщает пресс-служба АБФФ.

Владимир Базанов, председатель АБФФ:

— Ассоциация категорически не приемлет любых махинаций на футбольном поле и вокруг него. Потому вместе с правоохранительными органами ведет активную борьбу против «договорняков». Поэтому наказания, основанные на наших футбольных законах, порой даже более суровы, чем судебные.

В случаях с футболистами, признавшими свою причастность к противоправным действиям, КДК уже вынес вердикт. Однако мы не исключаем, что после окончания судебного заседания наши санкции могут быть ужесточены. Максимально сурово мы отнесемся и к тем гражданам, которые пытаются уйти от ответственности.

Подчеркну: АБФФ и далее будет направлять максимальные усилия на выявление договорных матчей и отстранение от футбола тех, кто обманом пробует наживаться на любимой игре.

 
 
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Белорусская федерация футбола опубликовала список игроков, обвиняемых в участии в договорных матчах.
 
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