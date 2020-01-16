Последний рывок. За этап до финиша белорусы идут третьими на «Дакаре»

Источник материала: Tut.by

Команда «МАЗ-СПОРТавто» без приключений преодолела предпоследний спецучасток ралли-рейда «Дакар-2020». Капотник под управлением Сергея Вязовича занял пятое место на этапе, но сохранил третью строчку в генеральной классификации, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».





В предпоследний день гонщики вернулись в поселок Харад. Спецучасток протяженностью 379 километров включал в себя песчаные отрезки с дюнами. Большинство экипажей преодолели этап без происшествий, так что серьезных изменений в турнирной таблице не произошло.

МАЗ Сергея Вязовича провел на трассе 4 часа 57 минут. Победителем заезда стал россиянин Андрей Каргинов, который проехал на 12 минут быстрее. В общем зачете белорусы остаются на третьей позиции, проигрывая лидеру 1 час 52 минуты.





Алексей Вишневский показал 11-е время — 5 часов 29 минут. От победителя он отстал на 44 минуты. В «абсолюте» экипаж удерживает восьмую позицию, проигрывая 5 часа 22 минуты.

Александр Василевский проехал этап на 14-й позиции. Его время — 5 часов 37 минут, а проигрыш — 52 минуты. В турнирной таблице «зубр» находится на 12-й строчке. От лучшего результата его отделяет 6 часов 49 минут.





Последний этап приведет экипажи в «город развлечений» Киддия рядом со столицей Саудовской Аравии. По традиции последний спецучасток будет коротким — всего 167 километров. Организаторы обещают устроить «головную боль» для штурманов, но маловероятно, что это сильно отразится на позициях лидеров.

Ралли-рейд «Дакар-2020» впервые проходит по территории Саудовской Аравии. Он стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составляет около 8 тыс. км, причем на спецучастки приходятся рекордные 5 тыс. км. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.