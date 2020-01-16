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Стало известно, как будет называться "женское издательство" Светланы Алексиевич

16.01.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женское издательство, анонсированное Светланой Алексиевич, будет называться "Пфляумбаум" — в честь поэтессы Евгении Пфляумбаум.

Об этом в беседе с 34mag.net рассказала будущая главная редакторка издательства Алена Козлова, передает "Еврорадио".

"Издательство будет называться "Пфляумбаум" — в честь поэтессы Евгении Пфляумбаум. Название предложила я, и подруги меня поддержали", — поделилась она подробностями.

Соответствующее юридическое лицо уже зарегистрировано. Сейчас организаторы пытаются получить регистрацию на издательскую деятельность.

"Для этого нашему директору нужно сдать экзамен в Министерстве информации. Но нам уже дважды отказали в приеме заявки на экзамен. Первый раз из-за непроставленной цифры в графе "количество документов", причину второго отказа я еще не знаю, пока еще не читала письмо из Мининформа. Честно говоря, отказы нас очень огорчили. Формальную причина не принять документы найти очень легко", — объясняет Козлова.


Евгения Пфляумбаум (1908-1996) была женой другого известного писателя — Максима Лужанина. Свой творческий путь она начала в 1920-х: публиковалась в журналах "Маладняк", "Полымя", газетах "Савецкая Беларусь" и "Звязда".

Однако с 1930-х начала писать только в стол. Первый ее сборник стихов "Сувой жыцця" вышел только в 1989 году, второй, "На захадзе сонца", — в 1992-м. Третья книга, "Зімовае сонца", так и не была напечатана. Не исключено, что именно эту книгу планируют издать в новом издательстве.
 
 
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Женское издательство, анонсированное Светланой Алексиевич, будет называться "Пфляумбаум" — в честь поэтессы Евгении Пфляумбаум.
 
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