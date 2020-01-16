Что случилось на ул. Коммерческой в гаражном кооперативе? Очевидцы сообщают о взрыве

Источник материала: Виртуальный Брест

Чрезвычайная ситуация произошла сегодня, 16 января 2020 года вечером в гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в городе Бресте.





официальная информация по ссылке

По предварительной информации от очевидцев, несколько гаражей повреждены, вероятно в результате воздействия взрыва.

Сообщается о пострадавших, якобы это парень и девушка, но официально пока ничего не подтверждено. В соцсетях написали, что в том месте, где эпицентр разрушений, проводились покрасочные работы.