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Что случилось на ул. Коммерческой в гаражном кооперативе? Очевидцы сообщают о взрыве

16.01.2020 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Чрезвычайная ситуация произошла сегодня, 16 января 2020 года вечером в гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в городе Бресте.

Что случилось на ул. Коммерческой в гаражном кооперативе? Очевидцы сообщают о взрыве

официальная информация по ссылке

По предварительной информации от очевидцев, несколько гаражей повреждены, вероятно в результате воздействия взрыва.

Сообщается о пострадавших, якобы это парень и девушка, но официально пока ничего не подтверждено. В соцсетях написали, что в том месте, где эпицентр разрушений, проводились покрасочные работы.

 
Теги: Брест
 
 
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  Чрезвычайная ситуация произошла сегодня, 16 января 2020 года вечером в гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в городе Бресте. официальная информация по ссылке...
 
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