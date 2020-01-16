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Что случилось на ул. Коммерческой в гаражном кооперативе? Очевидцы сообщают о взрыве
16.01.2020 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Чрезвычайная ситуация произошла сегодня, 16 января 2020 года вечером в гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в городе Бресте.
По предварительной информации от очевидцев, несколько гаражей повреждены, вероятно в результате воздействия взрыва.
Сообщается о пострадавших, якобы это парень и девушка, но официально пока ничего не подтверждено. В соцсетях написали, что в том месте, где эпицентр разрушений, проводились покрасочные работы.
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Чрезвычайная ситуация произошла сегодня, 16 января 2020 года вечером в гаражном кооперативе на ул. Коммерческой в городе Бресте. официальная информация по ссылке...
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