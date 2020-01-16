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В Гомеле появился диагональный пешеходный переход

16.01.2020 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В центре Гомеля обустроили необычный пешеходный переход — диагональный. Он появился на перекрестке улицы Советской с улицами Коммунаров и Ланге. Нововведение инициировала Госавтоинспекция, изучив опыт зарубежных стран.

На новом переходе перейти дорогу в нужном направлении теперь будет гораздо быстрее. При этом можно будет пересечь улицу и перпендикулярно тротуарам, как раньше, пишет reform.by



На перекрестке установлены дополнительные диагональные светофоры. И старые, и новые светофоры будут работать круглосуточно.

Если опытный переход покажет себя хорошо, то в дальнейшем диагональные переходы могут появиться и на других загруженных перекрестках, и не только в Гомеле, но и в районных городах, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
 
Теги: Гомель
 
 
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В центре Гомеля обустроили необычный пешеходный переход — диагональный. Он появился на перекрестке улицы Советской с улицами Коммунаров и Ланге. Нововведение...
 
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