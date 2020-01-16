Грузовик со свиньями опрокинулся в Бобруйске по дороге на мясокомбинат

"Еврорадио" . ДТП случилось 16 января около 15:00. Свиней везли из Мстиславского района. Экспедитор предприятия, ехавший в кабине грузовика, рассказал, что на закруглении дороги машина потеряла управление и опрокинулась, передает

Сообщается, что при происшествии не пострадали ни люди, ни животные. "Только стресс пережили", — говорит экспедитор. Однако через час после аварии свиньи освоились, и самые ловкие даже попытались вырваться на свободу.





"Коммерческий курьер" пишет, что это не первый случай, когда по дороге на мясокомбинат происходят происшествия с животными. В ноябре 2018-го на улице Бахарева сбежала корова. Правда, беглянку тогда быстро поймали.