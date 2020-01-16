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Грузовик со свиньями опрокинулся в Бобруйске по дороге на мясокомбинат

16.01.2020 20:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Грузовик "Урал", везший 60 свиней на мясокомбинат, опрокинулся на въезде в Бобруйск, пишет местное издание "Коммерческий курьер".

ДТП случилось 16 января около 15:00. Свиней везли из Мстиславского района. Экспедитор предприятия, ехавший в кабине грузовика, рассказал, что на закруглении дороги машина потеряла управление и опрокинулась, передает "Еврорадио".
 
Сообщается, что при происшествии не пострадали ни люди, ни животные. "Только стресс пережили", — говорит экспедитор. Однако через час после аварии свиньи освоились, и самые ловкие даже попытались вырваться на свободу.

"Коммерческий курьер" пишет, что это не первый случай, когда по дороге на мясокомбинат происходят происшествия с животными. В ноябре 2018-го на улице Бахарева сбежала корова. Правда, беглянку тогда быстро поймали.
 
 
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Грузовик "Урал", везший 60 свиней на мясокомбинат, опрокинулся на въезде в Бобруйск, пишет местное издание "Коммерческий курьер".
 
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