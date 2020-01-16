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Лукашенко и Кариньш договорились развивать экономические связи
16.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Тесные экономические связи и дружеские отношения решили возродить президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Есть хорошие перспективы в транспортной сфере, логистике и нефтяной отрасли, передает телеканал «МИР 24».
По окончании встречи премьер-министр Латвии подарил Александру Лукашенко хоккейную форму латвийской сборной с фамилией главы государства. Подарок символичный – в следующем году страны примут у себя чемпионат мира по хоккею.
Президент Беларуси в подарок преподнес статуэтку зубра. Эта встреча состоялась в преддверии визита Александра Лукашенко в Латвию, который состоится этой весной.
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По словам Лукашенко, в отличие от других балтийских государств фон сотрудничества между Беларусью и Латвией хороший.
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