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Лукашенко и Кариньш договорились развивать экономические связи

16.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тесные экономические связи и дружеские отношения решили возродить президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Есть хорошие перспективы в транспортной сфере, логистике и нефтяной отрасли, передает телеканал «МИР 24».

«В отличие от других балтийских государств фон сотрудничества между нашими странами хороший. Я полагаю, что нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество. Тем более что от его расширения мы видим большую выгоду, если говорить об экономике, как для Латвии, так и для Беларуси», – сказал Лукашенко.

По окончании встречи премьер-министр Латвии подарил Александру Лукашенко хоккейную форму латвийской сборной с фамилией главы государства. Подарок символичный – в следующем году страны примут у себя чемпионат мира по хоккею.

Президент Беларуси в подарок преподнес статуэтку зубра. Эта встреча состоялась  в преддверии визита Александра Лукашенко в Латвию, который состоится этой весной.



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По словам Лукашенко, в отличие от других балтийских государств фон сотрудничества между Беларусью и Латвией хороший.
 
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