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«170-180 рублей зарплата». Ситуацию на заводе в Давид-Городке возьмут на контроль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ситуацию на электромеханическом заводе в Давид-Городке возьмут на контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За тем, как обстоят дела на предприятии, будет лично следить помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.
16 января он провел прием граждан, причем именно на территории проблемного предприятия. Средняя зарплата за 2019 год здесь составила всего 381 рубль. А это самый низкий показатель не только в Брестской области, но и среди предприятий Минпрома в целом.
На заводе слабая загрузка мощностей, как результат – финансовые сложности. Работники предприятия сами обратились за помощью в Администрацию Президента.
Анна Якимович, сотрудник завода:
Среди тем обращений: пенсионное обеспечение, благоустройство Давид-Городка, строительство спортивных объектов. Некоторые проблемы нашли свое решение уже во время диалога. Другие требуют более детальной проработки.
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Новости Беларуси. Ситуацию на электромеханическом заводе в Давид-Городке возьмут на контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За тем, как обстоят...
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