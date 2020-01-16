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В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа

16.01.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Конгресс США 16 января открыл судебный процесс по делу импичмента президента Дональда Трампа. Демократы зачитали официальные обвинения в Сенате перед принятием присяги 100 сенаторов для проведения всего лишь третьего судебного процесса по импичменту в истории США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Семеро членов Палаты представителей, которые будут представлять обвинение, прибыли в Сенат с двумя статьями об импичменте, что ознаменовало начало торжественного протокола, который переносит рассмотрение дела из Палаты в Сенат.

Сенат пригласит главного судью США Джона Робертса принять присягу, чтобы председательствовать на суде.

Сторону обвинения против Трампа возглавит председатель комитета по вопросам разведки Адам Шифф.


19 декабря Палата представителей проголосовала за две статьи обвинений по делу об импичменте Трампа.

45-го президента США обвинили в злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента и препятствовании Конгрессу в его расследовании.

Статьи об импичменте, политический эквивалент обвинительного акта, теперь будут направлены в Сенат для судебного разбирательства. Если Трамп будет оправдан Сенатом, возглавляемым республиканцами, а именно это и ожидается, ему все равно придется идти на переизбрание, неся на себе пятно импичмента.


Трамп назвал все дело "охотой на ведьм", "мистификацией" и "обманом".

Для вынесения обвинительного приговора необходимо голосования в две трети голосов. В то время как демократы имеют большинство в Палате представителей, Сенат контролируют республиканцы.
 
 
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Конгресс США 16 января открыл судебный процесс по делу импичмента президента Дональда Трампа. Демократы зачитали официальные обвинения в Сенате перед принятием...
 
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