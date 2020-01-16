Украина возвращается в ПАСЕ

"Гордон" . 16 января Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления №2718, который предусматривает восстановление участия делегации от Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает





Депутаты проголосовали за эту инициативу без обсуждения. Ее поддержало 348 парламентариев.





В пояснительной записке указано, что целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является "недопущение сохранения действующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации".





"Работа делегации Украины в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года является очень необходимой для содействия выполнению Украиной своих обязательств в качестве полноправного члена Совета Европы, а также активного участия в совершенствовании действующих и создании новых правозащитных стандартов Совета Европы", – говорится в документе.





Украина не участвует в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации.









Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".





В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи.





2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы. 6 декабря Венецианская комиссия признала легитимность российской делегации.