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Сергей Вязович о «Дакар-2020»: Остался один день, просто последний рывок остался

16.01.2020 22:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5-е на предпоследнем этапе ралли-марафона «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вязович о том, как чуть не перевернулся на девятом этапе «Дакар-2020»: самый опасный момент в гонке

Сергей Вязович о «Дакар-2020»: Остался один день, просто последний рывок остался

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Мы остаемся третьими в генерале. Остался один день, не будем ничего загадывать, но просто последний рывок остался.

Напомним, «Дакар» впервые проходит на Ближнем Востоке. На старт в этом году вышел 351 экипаж, из которых 47 представлен грузовиками.

Сергей Вязович о «Дакар-2020»: Остался один день, просто последний рывок остался

От Беларуси сразу три экипажа, причем команда Вязовича идёт третьей в генеральной классификации. Станем ли мы призёрами «Дакара», узнаем уже 17 января. Финиширует ралли-рейд в Киддии.

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Новости Беларуси. 5-е на предпоследнем этапе ралли-марафона «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Вязович о том, как чуть не перевернулся на...
 
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