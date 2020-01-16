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Сергей Вязович о «Дакар-2020»: Остался один день, просто последний рывок остался
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5-е на предпоследнем этапе ралли-марафона «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Напомним, «Дакар» впервые проходит на Ближнем Востоке. На старт в этом году вышел 351 экипаж, из которых 47 представлен грузовиками.
От Беларуси сразу три экипажа, причем команда Вязовича идёт третьей в генеральной классификации. Станем ли мы призёрами «Дакара», узнаем уже 17 января. Финиширует ралли-рейд в Киддии.
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Новости Беларуси. 5-е на предпоследнем этапе ралли-марафона «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вязович о том, как чуть не перевернулся на...
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