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Марзалюк о находке древнего рыцарского меча: «Трэба рабіць жорсткае заканадаўства аб ахове»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Музей истории Могилева вернулся 500-летний рыцарский меч, который исчез при загадочных обстоятельствах 6 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он был поднят со дна реки Вихры под Мстиславлем так называемыми «чёрными копателями». Об этом сообщили историкам и археологам жители. На место сразу же выехали исследователи.
Помощь оказали и районные власти, спасатели. В результате были найдены останки болевой амуниции всадника времён ВКЛ: шлем, шпоры, фрагменты кольчуги, окаменевшая рукавица.
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Новости Беларуси. В Музей истории Могилева вернулся 500-летний рыцарский меч, который исчез при загадочных обстоятельствах 6 лет назад, сообщили в программе Новости...
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