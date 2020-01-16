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Марзалюк о находке древнего рыцарского меча: «Трэба рабіць жорсткае заканадаўства аб ахове»

16.01.2020 21:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Музей истории Могилева вернулся 500-летний рыцарский меч, который исчез при загадочных обстоятельствах 6 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марзалюк о находке древнего рыцарского меча: «Трэба рабіць жорсткае заканадаўства аб ахове»

Он был поднят со дна реки Вихры под Мстиславлем так называемыми «чёрными копателями». Об этом сообщили историкам и археологам жители. На место сразу же выехали исследователи.

Похищенный раритет обнаружили в аукционном доме Англии. В Могилёв вернули 500-летний рыцарский меч

Марзалюк о находке древнего рыцарского меча: «Трэба рабіць жорсткае заканадаўства аб ахове»

Помощь оказали и районные власти, спасатели. В результате были найдены останки болевой амуниции всадника времён ВКЛ: шлем, шпоры, фрагменты кольчуги, окаменевшая рукавица. 

Марзалюк о находке древнего рыцарского меча: «Трэба рабіць жорсткае заканадаўства аб ахове»


Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мяне здзіўляе, што да сённяшнягя дня праваахоўчыя органы ўспрымаюць такія злачынсты, як дзіцячыя шаласці калекцыянераў, якія пашаліць выйшлі. І мы з-за гэтых, быццам нявінных аматараў з металадэтэктарам, трацім вельмі шмат. Помнікі ідуць на знос. Трэба рабіць жорсткае заканадаўства аб ахове.

Люди в материале: Игорь Марзалюк
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Музей истории Могилева вернулся 500-летний рыцарский меч, который исчез при загадочных обстоятельствах 6 лет назад, сообщили в программе Новости...
 
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