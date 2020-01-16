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Когда в Минске начнут строительство Санкт-Петербургского квартала?

16.01.2020 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кусочек северной российской столицы на юго-западе Минска. На улице Семашко до апреля планируют начать строительство Санкт-Петербурского квартала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда в Минске начнут строительство Санкт-Петербургского квартала?


Сейчас проект проходит финальную экспертизу по исправлению недочетов. Здесь возведут 9 домов. Общая площадь жилья более 60 тысяч квадратных метров.

Когда в Минске начнут строительство Санкт-Петербургского квартала?

Появятся в квартале также три паркинга и новая дорога. Территория будет закрыта для посторонних автомобилей, предусмотрено два въезда. В ответ в Санкт-Петербурге появится Минский квартал.

Когда в Минске начнут строительство Санкт-Петербургского квартала?


Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района:
В основу вошла тематика Санкт-Петербурга: море, порт, корабли. Поэтому дома будут называться «парус», «маяк», «корабли».

Люди в материале: Владимир Танкевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Кусочек северной российской столицы на юго-западе Минска. На улице Семашко до апреля планируют начать строительство Санкт-Петербурского...
 
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