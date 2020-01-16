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Когда в Минске начнут строительство Санкт-Петербургского квартала?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кусочек северной российской столицы на юго-западе Минска. На улице Семашко до апреля планируют начать строительство Санкт-Петербурского квартала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Появятся в квартале также три паркинга и новая дорога. Территория будет закрыта для посторонних автомобилей, предусмотрено два въезда. В ответ в Санкт-Петербурге появится Минский квартал.
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Новости Беларуси. Кусочек северной российской столицы на юго-западе Минска. На улице Семашко до апреля планируют начать строительство Санкт-Петербурского...
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