За договорные матчи двух человек пожизненно отстранили от белорусского футбола

Также ряд футболистов был отстранен на разные сроки: четыре человека — на три года, один — на два, девять — на год, передает

Также спортсменам назначили большие денежные штрафы — от 2700 до 13 500 рублей (от 100 до 500 базовых величин).

Следственный комитет сообщил, что 15 человек были освобождены от уголовной ответственности по делу о договорных матчах — по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием и на основании закона об амнистии).









Окончательное решение по санкциям против фигурантов дела футбольная федерация обнародует после завершения судебного процесса.





Ранее сообщалось, что по делам по договорных матчах проходит более 20 подозреваемых. Речь идет о футболе и волейболе. Договорные матчи прошли и в чемпионате, и Кубке Беларуси по футболу в 2017-2018 годах.