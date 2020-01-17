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Семейное гнездо Чижа. Кто живет в элитном поселке Логожеск, где «Трайпл» продавал шикарные дома

17.01.2020 07:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях суд Логойского района начал рассмотрение иска «Трайпла» к бывшему топ-менеджеру компании Николаю Чукисову и его бывшей жене Инне Чукисовой. Суть иска в том, что компания, основным владельцем которой является Юрий Чиж, пытается доказать факт ничтожности сделки по продаже дома между бывшими супругами. Дом, который фигурирует в иске, расположен в закрытом элитном поселке Логожеск. В суде было озвучено немало любопытных деталей о том, как продавалось жилье в Логожеске и как вообще там все организовано. REALTY.TUT.BY посмотрел, что собой представляет этот закрытый поселок и кто там живет.


Логожеск расположен в 27 километрах от МКАД в Логойском направлении. Еще до строительства элитного поселка Юрий Чиж вложился в создание горнолыжного комплекса «Логойск», а уже после этого начал создавать яркие таунхаусы и коттеджи в стиле шале.

Изначально планировалось продавать шале по 420 тысяч долларов, а таунхаусы, которые служат идеальным защитным экраном от шумной трассы, — по 200. Однако позже цена на них снизилась: в 2017 году коттедж на 400 квадратных метров можно было купить за 200 тысяч долларов (квадратный метр — 500 долларов. — Прим. TUT.BY), таунхаус — от 80 (без внутренней отделки) до 170 тысяч долларов (полностью обустроенный).


Логожеск местные жители прозвали «поселком Чижа» по принципу других объектов, к которым приложил руку бизнесмен. Однако тут сработал не только этот принцип: у семьи бизнесмена в Логожеске три дома — считай, родовое гнездо.

Наверняка поэтому поселок имеет закрытую территорию, и попасть туда открыто не получится. Здесь всего две улицы — Центральная и Озерная. Все дома семьи бизнесмена расположены рядом на Озерной. К слову, минский дом семьи Чижа также расположен на «водной улице» — Речной.

В собственности у бизнесмена только один дом, по одному — у его жены и дочери Татьяны. Причем участок в 25 соток, где стоит дом Татьяны, в аренде, срок которой заканчивается в 2021 году.

Дом Инны Чукисовой, фигурирующий в суде, находится на одной улице с домами семьи Юрия Чижа. Поэтому неудивительно, что семье Чукисовых могли мешать собаки бизнесмена, из-за нарушения содержания которых Николаю Чукисову, как он утверждал в суде, приходилось вызывать милицию.


Дом с детской площадкой принадлежит Инне Чукисовой

В соседях у бизнесмена и митрополит Филарет (мирское имя — Кирилл Вахромеев), которому весной 2012 года «Трайпл» продал законсервированный объект строительства, ставший впоследствии домовой часовней в честь иконы Божьей Матери Иверской. Правда, сейчас в Логожеске митрополиту ничего официально не принадлежит: в 2016 году правообладателем участка, на котором расположена часовня, стал Спасо-Евфросиниевский ставропигиальный женский монастырь в Полоцке. Примечательно, что участок напротив часовни также принадлежит Белорусской православной церкви. Тут можно предположить, что у митрополита было два участка — под жилье и часовню, которые он передал церкви.


Есть недвижимость в Логожеске и у председателя правления Приорбанка Сергея Костюченко. Его дом расположен прямо напротив шале Юрия Чижа. Чуть дальше — дом, принадлежащий партнеру международной компании Андрею Алешкину, специализирующемуся на коммерческой недвижимости. В соседях у него IT-бизнесмен и венчурный инвестор Юрий Мельничек. К слову, у семьи Юрия в Логожеске два дома, один из них он пытается продать за 200 тысяч долларов.

Не обошлось в элитном поселке и без спортсменов: на Озерной расположен особняк известного футболиста Максима Жавнерчика. Есть в Логожеске дом и у Виктора Кулуева. Как минимум в 2013 году он занимал должность председателя совета директоров ЗАО «Торговый дом «БелАЗ». Относительно недавно дом в поселке в ипотеку купил Андрей Гулевич — заместитель гендиректора компании «Серволюкс», занимающейся производством продукции из курицы под брендом «Петруха».

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Теги: Минск
 
 
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Закрытый поселок расположен в 27 километрах от МКАД в Логойском направлении.
 
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