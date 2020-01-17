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Семейное гнездо Чижа. Кто живет в элитном поселке Логожеск, где «Трайпл» продавал шикарные дома
Источник материала: Tut.by
На днях суд Логойского района начал
Логожеск расположен в 27 километрах от МКАД в Логойском направлении. Еще до строительства элитного поселка Юрий Чиж вложился в создание горнолыжного комплекса «Логойск», а уже после этого начал создавать яркие таунхаусы и коттеджи в стиле шале.
Изначально планировалось продавать шале по 420 тысяч долларов, а таунхаусы, которые служат идеальным защитным экраном от шумной трассы, — по 200. Однако позже цена на них
Логожеск местные жители прозвали «поселком Чижа» по принципу других объектов, к которым приложил руку бизнесмен. Однако тут сработал не только этот принцип: у семьи бизнесмена в Логожеске три дома — считай, родовое гнездо.
Наверняка поэтому поселок имеет закрытую территорию, и попасть туда открыто не получится. Здесь всего две улицы — Центральная и Озерная. Все дома семьи бизнесмена расположены рядом на Озерной. К слову, минский дом семьи Чижа также расположен на «водной улице» — Речной.
В собственности у бизнесмена только один дом, по одному — у его жены и дочери Татьяны. Причем участок в 25 соток, где стоит дом Татьяны, в аренде, срок которой заканчивается в 2021 году.
Дом Инны Чукисовой, фигурирующий в суде, находится на одной улице с домами семьи Юрия Чижа. Поэтому неудивительно, что семье Чукисовых могли мешать собаки бизнесмена, из-за нарушения содержания которых Николаю Чукисову, как он утверждал в суде, приходилось вызывать милицию.
В соседях у бизнесмена и
Есть недвижимость в Логожеске и у председателя правления Приорбанка Сергея Костюченко. Его дом расположен прямо напротив шале Юрия Чижа. Чуть дальше — дом, принадлежащий партнеру международной компании Андрею Алешкину, специализирующемуся на коммерческой недвижимости. В соседях у него IT-бизнесмен и венчурный инвестор Юрий Мельничек. К слову, у семьи Юрия в Логожеске два дома, один из них он пытается
Не обошлось в элитном поселке и без спортсменов: на Озерной расположен особняк известного футболиста Максима Жавнерчика. Есть в Логожеске дом и у Виктора Кулуева. Как минимум в 2013 году он занимал должность председателя совета директоров ЗАО «Торговый дом «БелАЗ». Относительно недавно дом в поселке в ипотеку купил Андрей Гулевич — заместитель гендиректора компании «Серволюкс», занимающейся производством продукции из курицы под брендом «Петруха».
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Закрытый поселок расположен в 27 километрах от МКАД в Логойском направлении.
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