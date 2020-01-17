«Горячий» японский тюнинг: премьеры Токийского автосалона TAS-2020

Источник материала: Tut.by

По традиции каждый год в январе в Токио проходит крупное автошоу, известное под названием Tokyo Auto Salon (или просто TAS). В отличие от осеннего автосалона в японской столице, данное мероприятие посвящено в основном тюнингованным и прочим модифицированным автомобилям.

Мероприятие запоминается контрастами японского тюнинга, который, по сути, является неведомой остальному миру школой — число местных контор по «прокачке» серийных автомобилей, чьи имена на слуху у обычного потребителя, едва пересчитаешь по пальцам одной руки. Доработанные версии своих моделей на TAS выставляют и крупнейшие производители из Страны восходящего солнца.



Toyota GR Yaris



Toyota GR Yaris

Пожалуй, заглавной премьерой TAS этого года стал GR Yaris — «заряженный» вариант субкомпактного хетчбека нового поколения , представленного осенью прошлого года. Это детище тойотовского автоспортивного отделения Gazoo Racing, которое имеет целый ряд отличительных особенностей. Так, если исходный Yaris доступен только в пятидверном кузове, то GR-версия будет предлагаться исключительно в трехдверном формате. Во-вторых, это полный привод — боевая «малютка» имеет трансмиссию с многодисковой муфтой, подключающей заднюю ось (за доплату — два дифференциала Torsen повышенного трения). Наконец, двигатель — под капотом GR Yaris скрывается 1,6-литровый турбомотор с тремя цилиндрами, развивающий 261 л. с. и 360 Нм крутящего момента (272 л. с. и 370 Нм в спецификации для японского рынка) и сблокированный с 6-ступенчатой «механикой».



Toyota GR Yaris



Toyota GR Yaris

До 100 км/ч хетчбек снаряженной массой 1280 кг разгоняется за паспортные 5,5 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 230 км/ч. На японском рынке начало продаж GR Yaris запланировано на лето, стоимость в Toyota пока не озвучили.



Toyota Century TOM’s Racing



Toyota Century TOM’s Racing

Еще одна интересная Toyota на шоу в Токио — это седан Century в обработке ателье TOM’s Racing. Напомним, что третье поколение, пожалуй, самого шикарного и престижного автомобиля японского автопрома дебютировало осенью 2017 года и по-прежнему отличается своим внешним консерватизмом. В TOM’s Racing же решили, что немного спортивности этой помпезной машине все же не помешает — аэродинамический обвес для седана включает новые бамперы, передний сплиттер, накладки на порогах и небольшой спойлер на крышке багажника.



Toyota Century TOM’s Racing

Изменений в технике Century нет — гибридная силовая установка, состоящая из бензинового V8 объемом 5 л, электродвигателя и электромеханического вариатора, по-прежнему развивает суммарные 431 л. с. Что касается интерьера седана, то варианты его перешивки и отделки клиенты вольны выбирать на свой вкус. Тираж Century в обвесе от TOM’s Racing составит всего 36 единиц — поставки начнутся летом этого года, цены стартуют от 255 тысяч долларов по текущему курсу.



Honda S2000 20th Anniversary

Любопытный экспонат и на стенде Honda — это родстер S2000 20th Anniversary, созданный по случаю 20-летнего юбилея спорткара, который отмечался в минувшем году. С помощью шоукара японцы решили продемонстрировать новые аксессуары, которые Honda в случае появления спроса намерена предложить владельцам родстеров, желающих «освежить» внешность своих машин (напомним, что выпуск S2000 прекратился еще в 2009 году).

Среди них более агрессивный передний бампер с укрупненным воздухозаборным отверстием, задний спойлер, новые детали подвески и легкосплавные колесные диски нового дизайна, а также мультимедиасистема Panasonic с сенсорным экраном, новые коврики и обивка сидений красного цвета в салоне.



Suzuki Jimny Sierra Marine Style



Suzuki Jimny Sierra Marine Style

Сразу несколько новинок на TAS привезла и Suzuki. Из них наиболее интересен, пожалуй, «рыбацкий» вариант внедорожника Jimny — показанный на выставке шоукар на его основе называется Sierra Marine Style. Концепт отличается передним внедорожным бампером с буксировочными проушинами, особыми колесами с грязевыми шинами Yokohama Geolandar, багажником на крыше, дополнительным светодиодным освещением, боковыми подножками и двумя футлярами для перевозки удочек. В салоне вместо 7-дюймового экрана штатной медиасистемы — три отдельных миниатюрных дисплея.



DAMD Suzuki Jimny Dronco



DAMD Suzuki Jimny Dronco

А стороннее тюнинг-ателье DAMD для Suzuki Jimny четвертого поколения снова отметилось двумя необычными боди-китами. Напомним, что компания уже показывала обвесы, стилизующие Jimny под Land Rover Defender и Mercedes G-класса, а теперь японцы решили сделать «малыша» похожим на еще один классический внедорожник — Ford Bronco, первое поколение которого выпускалось с 1966-го по 1977 годы. Итоговый результат на фирме назвали Dronco — внедорожник получил решетку радиатора в духе американского оригинала, двухцветную окраску кузова, новые металлические бамперы и лестницу на багажной двери.



DAMD Suzuki Jimny The Roots



DAMD Suzuki Jimny The Roots

Второй комплект доработок DAMD для внедорожника Suzuki называется The Roots и призван воскресить в памяти Jimny первого поколения с заводским индексом LJ10 — решетка радиатора, задний бампер и корпуса зеркал тут окрашены в цвет кузова, имеются стальные колеса черного цвета, но в остальном объем доработок почти такой же, как у Dronco. В продаже новые тюнинг-пакеты для Jimny должны появиться уже в текущем году.



Liberty Walk LB-ER34 Super Silhouette Skyline

Главная страсть еще одной японской компании Liberty Walk — эффектные боди-киты для автомобилей самых разных марок. Но больше всего фирма любит «поиздеваться» над моделями домашних брендов, среди которых и Nissan — очередным творением бюро стал основательно перекроенный суперкар GT-R, после доработки получивший громоздкое обозначение LB-ER34 Super Silhouette Skyline. Агрессивный обвес от Liberty Walk полностью изготовлен из карбона, а его непременным атрибутом являются внушительные расширители колесных арок, дополненные беспощадно заниженной подвеской.



Liberty Walk LB-ER34 Super Silhouette Skyline

Впрочем, еще больше впечатляет работа с двигателем GT-R — объем V-образной «шестерки» был увеличен до 4,3 л, а мощность с помощью компонентов фирмы HKS нарастили до… 2039 л.с. Впрочем, пугаться не стоит, ведь это купе — чистой воды шоукар без допуска на дороги общего пользования.



Subaru Levorg STI Sport Prototype



Subaru Levorg STI Sport Prototype

Прошлой осенью в Токио Subaru продемонстрировала прототип нового поколения Levorg, а теперь подоспел «разогретый» вариант универсала с обозначением STI Sport. Он также презентован в предсерийном виде с наглухо тонированными стеклами — компания пока не раскрыла технических подробностей и не показала интерьер «пятидверки». Зато уже известно, что новый Levorg STI Sport первым среди моделей Subaru получит электронно-управляемые амортизаторы, менять настройки которых водитель сможет с помощью системы Drive Mode Select (опять-таки она также дебютирует на Levorg STI Sport).

Стандартный Levorg в японской продаже появится во второй половине текущего года, так что «разогретый» STI Sport стоит ожидать не раньше 2021 года.



Chevrolet Camaro Heritage Edition

А напоследок о главном «заморском» дебютанте TAS — в Токио решила наведаться американская Chevrolet, а поводом стал выпуск лимитированной серии спорткаров Camaro Heritage Edition специально для японского рынка. Всего изготовят сотню таких машин, 40 из которых будут в исполнении SS с 453-сильным V8 объемом 6,2 л, а остальные — это купе и кабриолеты с базовыми двухлитровыми турбо-«четверками» (275 л.с.). Все «двухдверки» Heritage Edition получат темно-зеленую окраску кузова (Rally Green Metallic) с белыми полосами в духе оригинального Camaro SS 1967 года. В компании уже начали прием заказов на автомобили спецсерии (первые покупатели получат их летом) — цены начинаются от 51 600 долларов в пересчете.