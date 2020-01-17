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Складки гладки. Как скрыть живот с помощью одежды

17.01.2020 10:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Складки гладки. Как скрыть живот с помощью одежды
shutterstock.com

Складки гладки. Как скрыть живот с помощью одеждыПосле затянувшихся праздников многие до сих пор боятся встать на весы или надеть любимое платье, живот предательски напоминает о новогодних излишествах и непрозрачно намекает о необходимости сесть на диету. Что носить тем, кто успел обзавестись лишними килограммами за несколько недель безделья, и тем, для кого лишний объем в районе живота — привычное дело, объясняет дизайнер, эксперт по моде и стилю Мила Марсель

Правило № 1. Группа в полосатых купальниках

Обязательно обратите свое внимание на вещи с вертикальной полоской и полностью откажитесь от горизонтальной, ведь если первая вас визуально вытянет и сделает стройнее, то вторая, наоборот, добавит объем и еще парочку килограммов. 

Складки гладки. Как скрыть живот с помощью одежды
Фото: Shutterstock.com

Правило № 2. Грудь вперед 

Сместите акцент с проблемной зоны на V-образный вырез или ноги, в зависимости от своего типа фигура. Например, часто можно встретить женщин, у которых есть лишний объем в области живота, зато ноги стройные и красивые, значит, их и нужно подчеркнуть. Если же ножки неидеальны, тогда пользуйтесь зоной декольте, только не переусердствуйте. Очень важно открыть ее так, чтобы это не выглядело вульгарно. 

Складки гладки. Как скрыть живот с помощью одежды
Фото: Shutterstock.com

Правило № 3. Не утони

Когда у женщины есть животик, все-таки лучше отказаться от вещей в обтяжку, которые сделают все ваши складочки и неровности более очевидными. Вроде бы, банальное правило, которое знает каждый, но если мы посмотрим на то, как одеваются наши дамы, создается ощущение, что многие о нем просто забывают. 

Лучше купите себе парочку кардиганов и туник. Главное, чтобы они не застегивались на вас вплотную. Пусть это будут модели немного свободные, я бы даже сказала разлетающегося формата, которые визуально прекрасно вытянут вас в вертикальную линию. Но не путайте их с безразмерными балахонами, в которых можно «утонуть». Также приветствуются вещи прямого кроя. 

Складки гладки. Как скрыть живот с помощью одежды
Фото: Shutterstock.com

Правило № 4. Горошек, а не горошище

Если вы любите всевозможные принты — это прекрасно. Главное, чтобы они были не слишком крупными. Оказавшись в районе живота, такой рисунок добавит вам лишние килограммы. Выбирайте размер поменьше — пусть это будет мелкий горошек, ромбик, что угодно. Просто это что-то непременно должно быть аккуратным и маленьким.

Складки гладки. Как скрыть живот с помощью одежды
Фото: Shutterstock.com

Правило № 5. Выше, еще выше

Конечно, вам обязательно нужны брюки и джинсы с высокой посадкой. Они немного утянут силуэт, к тому же сейчас это очень модно (надо пользоваться приятным бонусом). Не любите такие модели? Тогда можете позволить себе среднюю посадку. Низкая абсолютно точно противопоказана, потому что сдаст вас с потрохами. Особенно если сверху вы наденете короткую куртку или пальто, заканчивающиеся в районе живота. Поверьте, это будет полнейшим провалом. 

Складки гладки. Как скрыть живот с помощью одежды
Фото: Shutterstock.com

Правило № 6. Женщина, а не колбаса

Я обожаю ремни! Это замечательный аксессуар, который способен чудесным образом освежить практически любой образ. Но, дорогие женщины, если у вас есть живот, не надо перетягивать себя ремнем. Еще раз повторю: смещайте акценты на ноги либо на грудь. Других вариантов здесь, увы, не дано. 

Правило № 7. Платью быть!

Наличие лишнего объема в талии и на животе, безусловно, не повод отказаться от платьев. Просто остановите свой выбор на трапециевидных или прямых моделях. Они обязаны поселиться в вашем гардеробе. И еще один беспроигрышный вариант — платья с запАхом. 

Складки гладки. Как скрыть живот с помощью одежды
Фото: Shutterstock.com

Правило № 8. Не блести

Со всей ответственностью могу заявить, что тонкому трикотажу, блестящим тканям и стрейчу вам придется сказать свое жесткое «нет». Подходящий вариант — плотные натуральные ткани без блесток, которые не будут чрезмерно облегать силуэт.

 
 
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Сможет ли грамотный принт помочь спрятать живот, почему джинсы с высокой посадкой — это не только модно, но и практично и какой аксессуар способен невзначай...
 
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