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Экс-премьер Украины: Белорусы сделали такой ремонт дорог, что они могут использоваться для переброски тяжелой военной техники

17.01.2020 10:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Украины могут возникнуть проблемы со стороны Беларуси, с которой Россия пытается создать союзное государство.

Такое мнение бывший премьер-министр Украины, бывший представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук выразил изданию "Главком".

"Белорусское направление по своей критичности для нас может неожиданно стать суперактуальным и в военном, и в экономическом, и в международном смыслах. И может сложиться так, что президент [Беларуси Александр] Лукашенко мало что сможет изменить. Он действительно нормально к нам относится и не имеет агрессивных планов в отношении Украины. Но как иногда люди говорят: а его никто и спрашивать не будет", – сказал он.

По словам экс-премьера, "гигантский прессинг, который Россия за последние годы устроила Беларуси с целью полной интеграции в союзное государство", свидетельствует, что ситуация для Украины может ухудшиться.

"Если это союзное государство по российскому сценарию произойдет, то у Лукашенко никто никаких разрешений спрашивать не будет, ведь будет единственная оборонная политика и единая оборонная система", – считает Марчук.

В частности, он обратил внимание на ремонт дорог и переправ в Беларуси.

"Для военных большое значение имеет качество дорог, мостов или речных переправ. В последнее время в южной Беларуси были отремонтированы некоторые дороги и переправы, которые делались якобы для гражданских нужд. Но военным очень легко определить, какая дорога или мост сделаны для 35-тонного танка, а какая – для пятитонного трактора. То есть белорусы сделали такой ремонт дорог и переправ, что они спокойно могут использоваться для переброски тяжелой военной техники", – подчеркнул Марчук.
 
Теги: Минск
 
 
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У Украины могут возникнуть проблемы со стороны Беларуси, с которой Россия пытается создать союзное государство.
 
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