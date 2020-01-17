|
500$ в Беларуси и у соседей: можно ли прожить на эти деньги и как?
Источник материала: Myfin
Эксперимент и условия
Для эксперимента будем считать $500 не начисленной зарплатой (т.е. на бумаге), а реально располагаемой суммой. Средние цены продуктов и услуг возьмем с портала numbeo.com. Их база данных, конечно меньше, чем у государственной статистики, но собирается из «живых» отзывов посетителей.
Там, где есть обоснованные данные по одной стране, будем строить аналогии для других государств. Начнем с жилья, потому что самостоятельно существовать в нашем климате может лишь тот, кто в силах купить или арендовать себе крышу над головой.
То, что останется после оплаты жилья и питания, попробуем распределить между прочими расходами.
Аренда
Сразу купить себе дом или квартиру способны немногие, потому вначале рассмотрим цены аренды.
По данным numbeo.com цены съемного жилья в Беларуси таковы:
Судя по цифрам речь идет о Минске. В областных городах цены ниже, а в райцентрах падают иногда в 2-3 раза.
Можно ли в одиночку снимать квартиру при зарплате в $500?
В России и Украине ситуация не намного лучше:
Для этих стран актуальны наши закономерности – цены аренды зависят от зарплаты в регионе.
В Прибалтике и Польше получателю $500 будет еще хуже:
Жить в Европе и самостоятельно арендовать квартиру при доходе в $500 скорее всего не удастся, по крайней мере, в крупном городе.
Аренда оказалась довольно дорогим удовольствием, но рискнем подумать о собственном жилье.
Покупка жилья
В Беларуси средняя цена 1 квадратного метра варьируется от $1,5 тыс. в центре Минска, до $630 не в центре и $400-500 в небольших городах. Можно найти и более дешевое жилье, но отапливать его, скорее всего, придется дровами.
Чтобы стать минчанином при зарплате в $500 нужно копить на однокомнатную квартиру в 40 метров 4-10 лет. Если конечно удастся откладывать все до копейки и жить за чей-то счет. В реальности на квартиру копят лет 15-20 или пользуются кредитом. Положение у соседей не лучше.
В России собирать на такую же квартиру при такой же зарплате придется 5-9 лет; в Украине – 4-9 лет; в Латвии – 4-12 лет; в Литве – 6-16 лет; в Польше – 7-16 лет.
Еще раз напомним, что это расчет для однокомнатной квартиры, при сбережении всех $500 каждый месяц. Если повторить расчет для 3-хкомнатной квартиры, то сроки вырастут, как минимум вдвое.
В реальности период ожидания следует умножить еще на 2, т.к. мало кто способен откладывать всю зарплату, но многие умеют жить на ползарплаты.
Жилищные кредиты
Теперь посчитаем, сколько метров жилья можно взять в ипотеку на половину 500-долларовой зарплаты в разных странах, и по какой средней ставке. Почему ползарплаты? Потому что банк вряд ли одобрит кредит, на погашение которого уйдет весь доход заемщика.
За стандартный срок примем ипотеку на 20 лет с фиксированной ставкой. Первый взнос, для простоты, не учитываем.
Вот такой интересный калейдоскоп. В Беларуси, России, Украине и Польше можно надеяться только на дешевую однушку. В Литве положение лучше, а в Латвии максимальная площадь вырастает до 3-комнатной квартиры. Хотя расчет, конечно, условный, только для сравнения.
Однако жилищный кредит в евро, скорее всего, придется выплатить, а ссуду в рублях или гривнах уже много раз «съедала» инфляция. И не будем забывать, что в Беларуси, России и у других соседей есть разные системы льготного кредитования жилья, что фактически является способом социальной поддержки.
Коммунальные услуги
Чтоб закрыть жилищную тему, сравним стоимость обязательных коммунальных услуг: отопление, электричество, вода и вывоз мусора, на 40 метров жилплощади:
Тут Беларусь ожидаемо в лидерах, т.к. услуги ЖКХ у нас все-таки субсидируются.
Питание, одежда, транспорт, связь
Кроме крыши над головой любому самостоятельному жителю Беларуси и сопредельных государств нужно за свой счет питаться, одеваться, оплачивать транспорт, связь и др.
Полный расчет всего этого выйдет громоздким. Потому примем за аксиому, что при отсутствии других крупных расходов, $500 на «поесть и одеться» хватает. Рекомендуемый международными экспертами нижний порог расходов на питание составляет $140 на человека. Жители Беларуси с з/п «попиццот» тратят на еду около 40% дохода. А теперь сравним, что в какой стране дешевле:
Сказать однозначно, что в Беларуси все дорого или дешево, нельзя. Судя по многим отзывам, продукты и одежда в Украине и Польше еще дешевле.
Другие расходы
Если не тратить деньги на жилье и скромно одеваться, то с 500-долларовой зарплаты останется некоторая сумма. За эти деньги можно чем-то себя побаловать: рестораны, кафе, спиртное, сигареты; или ходить в кино, заниматься спортом, ездить на такси и т.д.
Пить, гулять (в ресторанах) выгодней всего в Украине. Россия и Польша в этом плане тоже дешевле. В Беларуси выгодней только курить (почти в 3 раза дешевле, чем в Евросоюзе).
У нас также дешевы билеты в кино – $3-4. У всех соседей они чуть дороже и везде доступны живущим на $500.
При зарплате в $500 можно позволить себе абонементы в фитнес-клуб в РБ – $22-34, в Украине и Польше дешевле, в России и Прибалтике – дороже, но везде в пределах $40. Аренда теннисного корта заметно дороже и регулярно играть в него при такой зарплате не стоит.
При доходе в $500 можно взять в кредит авто за $15-20 тыс. Но выплачивать его придется около 10 лет, и дадут его скорее тому, кто не имеет других кредитов, алиментов и прочих обязательных крупных расходов.
Выводы
За $500 можно прожить и в Беларуси, и в соседних странах.
Зарплаты в $500 для приобретения собственного жилья может хватить в двух случаях:
Если не тратиться на жилье, то при зарплате в полтысячи долларов можно постоянно заниматься спортом, ходить в рестораны и на культурные мероприятия.
Однако если в Беларуси, Украине и в некоторых регионах России на $500 получится жить средне или даже немного лучше, то в Польше, Литве и Латвии $500 это меньше минимальной зарплаты. А из этого следует, что получатель такого дохода сможет питаться и одеваться не хуже чем здесь, но окажется в самом низу социальной лестницы, со всеми вытекающими последствиями.
Текст: Игорь Смирнов
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси зарплата $500 скорее мем, чем реальность. Потому что для одних (особенно в столице) попиццот уже давно не деньги , а другие (100-300 км от МКАД) получают на руки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)