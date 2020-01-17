500$ в Беларуси и у соседей: можно ли прожить на эти деньги и как?

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Эксперимент и условия



Для эксперимента будем считать $500 не начисленной зарплатой (т.е. на бумаге), а реально располагаемой суммой. Средние цены продуктов и услуг возьмем с портала numbeo.com. Их база данных, конечно меньше, чем у государственной статистики, но собирается из «живых» отзывов посетителей.

Там, где есть обоснованные данные по одной стране, будем строить аналогии для других государств. Начнем с жилья, потому что самостоятельно существовать в нашем климате может лишь тот, кто в силах купить или арендовать себе крышу над головой.

То, что останется после оплаты жилья и питания, попробуем распределить между прочими расходами.

Аренда

Сразу купить себе дом или квартиру способны немногие, потому вначале рассмотрим цены аренды.

По данным numbeo.com цены съемного жилья в Беларуси таковы:

Средние цены, $ Минимальные цены,$ 1-комнатная квартира в центре 368 187 1-комнатная квартира НЕ в центре 252 125 3-комнатная квартира в центре 571 300 3-комнатная квартира НЕ в центре 387 200

Судя по цифрам речь идет о Минске. В областных городах цены ниже, а в райцентрах падают иногда в 2-3 раза.

Можно ли в одиночку снимать квартиру при зарплате в $500?

В Минске это проблематично, но многие справляются.

В областных центрах Беларуси это проще. Однако на жизнь останется такой мизер, что вряд ли она долго продлится в подобном формате.

В райцентрах и на селе, можно найти съемное жилье за $50-100 плюс коммуналка (однако в таких местах обычно работают за $150-200).

В России и Украине ситуация не намного лучше:

Россия Украина Средние цены, $ % от цены в РБ Минимальные цены,$ % от цены в РБ Средние цены, $ % от цены в РБ Минимальные цены,$ % от цены в РБ 1-комнатная квартира в центре 360,0 98 241,9 129 342,8 93 168,9 90 1-комнатная квартира НЕ в центре 237,9 95 161,3 129 228,1 91 105,5 84 3-комнатная квартира в центре 633,3 111 354,8 118 609,0 107 295,5 98 3-комнатная квартира НЕ в центре 440,0 114 258,0 129 399,6 103 211,1 105

Для этих стран актуальны наши закономерности – цены аренды зависят от зарплаты в регионе.

В Прибалтике и Польше получателю $500 будет еще хуже:

Латвия Литва Польша Средние цены, $ % от цены в РБ Минимальные цены,$ % от цены в РБ Средние цены, $ % от цены в РБ Минимальные цены,$ % от цены в РБ Средние цены, $ % от цены в РБ Минимальные цены,$ % от цены в РБ 1-комнатная квартира в центре 394,4 107 224,4 120 460,5 125 336,6 180 498,2 136 316,5 169 1-комнатная квартира НЕ в центре 288,6 115 179,5 143 308,8 123 224,4 179 386,3 154 250,6 200 3-комнатная квартира в центре 702,2 123 392,7 131 787,3 138 504,9 168 841,9 147 527,5 176 3-комнатная квартира НЕ в центре 498,7 129 280,5 140 502,3 130 336,6 168 641,9 166 422,0 211

Жить в Европе и самостоятельно арендовать квартиру при доходе в $500 скорее всего не удастся, по крайней мере, в крупном городе.

Аренда оказалась довольно дорогим удовольствием, но рискнем подумать о собственном жилье.

Покупка жилья

В Беларуси средняя цена 1 квадратного метра варьируется от $1,5 тыс. в центре Минска, до $630 не в центре и $400-500 в небольших городах. Можно найти и более дешевое жилье, но отапливать его, скорее всего, придется дровами.

Чтобы стать минчанином при зарплате в $500 нужно копить на однокомнатную квартиру в 40 метров 4-10 лет. Если конечно удастся откладывать все до копейки и жить за чей-то счет. В реальности на квартиру копят лет 15-20 или пользуются кредитом. Положение у соседей не лучше.





В России собирать на такую же квартиру при такой же зарплате придется 5-9 лет; в Украине – 4-9 лет; в Латвии – 4-12 лет; в Литве – 6-16 лет; в Польше – 7-16 лет.

Еще раз напомним, что это расчет для однокомнатной квартиры, при сбережении всех $500 каждый месяц. Если повторить расчет для 3-хкомнатной квартиры, то сроки вырастут, как минимум вдвое.

В реальности период ожидания следует умножить еще на 2, т.к. мало кто способен откладывать всю зарплату, но многие умеют жить на ползарплаты.

Жилищные кредиты

Теперь посчитаем, сколько метров жилья можно взять в ипотеку на половину 500-долларовой зарплаты в разных странах, и по какой средней ставке. Почему ползарплаты? Потому что банк вряд ли одобрит кредит, на погашение которого уйдет весь доход заемщика.

За стандартный срок примем ипотеку на 20 лет с фиксированной ставкой. Первый взнос, для простоты, не учитываем.

Беларусь – от 13 до 31 кв.м. по ставке в 14,4%;

Россия – от 19 до 42 кв.м. по ставке в 10,6%;

Украина – от 13 до 36 кв.м. по ставке в 19,6%;

Латвия – от 25 до 83 кв.м. по ставке в 2,5%;

Литва – от 19 до 50 кв.м. по ставке в 2,4%;

Польша – от 18 до 42 кв.м. по ставке в 3,9%.

Вот такой интересный калейдоскоп. В Беларуси, России, Украине и Польше можно надеяться только на дешевую однушку. В Литве положение лучше, а в Латвии максимальная площадь вырастает до 3-комнатной квартиры. Хотя расчет, конечно, условный, только для сравнения.

Однако жилищный кредит в евро, скорее всего, придется выплатить, а ссуду в рублях или гривнах уже много раз «съедала» инфляция. И не будем забывать, что в Беларуси, России и у других соседей есть разные системы льготного кредитования жилья, что фактически является способом социальной поддержки.

Коммунальные услуги

Чтоб закрыть жилищную тему, сравним стоимость обязательных коммунальных услуг: отопление, электричество, вода и вывоз мусора, на 40 метров жилплощади:

Беларусь Россия Украина Латвия Литва Польша Коммунальные услуги $50,4 $104,0 $101,9 $178,0 $133,2 $163,2

Тут Беларусь ожидаемо в лидерах, т.к. услуги ЖКХ у нас все-таки субсидируются.

Питание, одежда, транспорт, связь

Кроме крыши над головой любому самостоятельному жителю Беларуси и сопредельных государств нужно за свой счет питаться, одеваться, оплачивать транспорт, связь и др.

Полный расчет всего этого выйдет громоздким. Потому примем за аксиому, что при отсутствии других крупных расходов, $500 на «поесть и одеться» хватает. Рекомендуемый международными экспертами нижний порог расходов на питание составляет $140 на человека. Жители Беларуси с з/п «попиццот» тратят на еду около 40% дохода. А теперь сравним, что в какой стране дешевле:

Беларусь Россия Украина Латвия Литва Польша Средние цены, $ Средние цены, $ % от цены в РБ Средние цены, $ % от цены в РБ Средние цены, $ % от цены в РБ Средние цены, $ % от цены в РБ Средние цены, $ % от цены в РБ ПРОДУКТЫ Молоко, 1 л. 0,73 0,95 131 0,97 133 0,99 137 0,95 131,37 0,64 88 Булка пшеничного хлеба, 1 кг 1,18 1,07 91 1,02 87 1,91 162 2,13 181 1,54 131 Рис, 1 кг 1,03 0,99 96 1,08 105 1,49 145 1,66 161 0,88 85 Яйца 1 дес. 1,00 0,97 97 1,02 102 1,51 152 1,37 138 1,65 166 Сыр, 1 кг. 6,00 7,99 133 7,18 120 6,95 116 7,83 130 6,18 103 Куриные грудки, 1 кг 3,62 4,15 115 4,09 113 5,59 154 5,25 145 4,28 118 Говядина, 1 кг 6,39 7,58 119 5,88 92 8,16 128 7,73 121 8,78 137 Яблоки, 1 кг 1,07 1,40 131 0,71 66 1,11 104 0,93 87 0,79 74 Бананы, 1 кг 1,24 1,06 85 1,18 95 1,44 116 1,13 91 1,15 93 Апельсины, 1 кг 1,64 1,34 82 1,30 79 1,59 97 1,26 77 1,23 75 Помидор, 1 кг 1,89 2,03 107 1,47 77 1,83 97 1,58 84 1,49 79 Картофель, 1 кг 0,45 0,52 117 0,44 99 0,50 112 0,46 103 0,58 131 Лук, 1 кг 0,52 0,48 94 0,49 94 0,56 109 0,47 92 0,68 132 Вода в бутылке, 1 л 0,44 0,39 88 0,34 78 0,42 96 0,51 117 0,33 74 ОДЕЖДА Джинсы мужские, уровня Levis 501 59,56 66,88 112 63,04 106 65,21 109 68,60 115 68,91 116 Летнее платье в сети Zara, H & M и т.п. 36,59 40,95 112 45,16 123 37,13 101 36,56 100 33,51 92 Кроссовки Nike 88,82 81,47 92 98,26 111 76,83 86 81,99 92 72,36 81 Кожаные мужские туфли 89,17 94,77 106 112,32 126 95,41 107 105,07 118 80,99 91 ТРАНСПОРТ Билет на общественный транспорт 0,30 0,40 135 0,29 98 1,29 432 1,12 376 0,84 283 Проездной на месяц 15,02 26,64 177 12,03 80 56,10 374 32,54 217 26,37 176 СВЯЗЬ 1 минута мобильного трафика 0,05 0,02 50 0,04 80 0,09 200 0,08 170 0,06 130 Интернет (60 Мбит и более) 13,89 7,75 56 5,34 38 18,13 130 11,96 86 13,63 98

Сказать однозначно, что в Беларуси все дорого или дешево, нельзя. Судя по многим отзывам, продукты и одежда в Украине и Польше еще дешевле.

Другие расходы

Если не тратить деньги на жилье и скромно одеваться, то с 500-долларовой зарплаты останется некоторая сумма. За эти деньги можно чем-то себя побаловать: рестораны, кафе, спиртное, сигареты; или ходить в кино, заниматься спортом, ездить на такси и т.д.

Беларусь Россия Украина Латвия Литва Польша Средние цены, $ Средние цены, $ Средние цены, $ Средние цены, $ Средние цены, $ Средние цены, $ Недорогой ресторан на 1 чел. 9,54 8,06 5,11 7,85 7,85 5,80 Ресторан среднего класса на 2 чел. 25,03 32,26 21,11 38,71 33,66 26,37 Макдональдс на 1 чел 4,96 4,84 4,22 5,61 5,61 5,01 Домашнее пиво (0,5 л) 2,00 1,61 1,06 2,80 3,37 2,11 Импортное пиво (0,33 л) 3,00 2,42 1,61 2,24 3,37 2,11 Чашка капучино 1,70 1,93 1,13 2,53 2,30 2,21 Сигареты Мальборо 1,5 2,3 1,7 4,3 4,2 4,2

Пить, гулять (в ресторанах) выгодней всего в Украине. Россия и Польша в этом плане тоже дешевле. В Беларуси выгодней только курить (почти в 3 раза дешевле, чем в Евросоюзе).





У нас также дешевы билеты в кино – $3-4. У всех соседей они чуть дороже и везде доступны живущим на $500.

При зарплате в $500 можно позволить себе абонементы в фитнес-клуб в РБ – $22-34, в Украине и Польше дешевле, в России и Прибалтике – дороже, но везде в пределах $40. Аренда теннисного корта заметно дороже и регулярно играть в него при такой зарплате не стоит.

При доходе в $500 можно взять в кредит авто за $15-20 тыс. Но выплачивать его придется около 10 лет, и дадут его скорее тому, кто не имеет других кредитов, алиментов и прочих обязательных крупных расходов.

Выводы

За $500 можно прожить и в Беларуси, и в соседних странах.

Зарплаты в $500 для приобретения собственного жилья может хватить в двух случаях:

либо человек не имеет семьи и других крупных расходов, но умеет жестко себя ограничивать и копить;

либо он живет и работает не один, и расходы на приобретение жилья лягут на всех трудоспособных членов семьи.

Если не тратиться на жилье, то при зарплате в полтысячи долларов можно постоянно заниматься спортом, ходить в рестораны и на культурные мероприятия.

Однако если в Беларуси, Украине и в некоторых регионах России на $500 получится жить средне или даже немного лучше, то в Польше, Литве и Латвии $500 это меньше минимальной зарплаты. А из этого следует, что получатель такого дохода сможет питаться и одеваться не хуже чем здесь, но окажется в самом низу социальной лестницы, со всеми вытекающими последствиями.