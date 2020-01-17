ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полетим на Марс? Каких научных достижений стоит ждать в 2020 году

17.01.2020 10:36 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Полетим на Марс? Каких научных достижений стоит ждать в 2020 году
shutterstock.com

Недостатка в предсказаниях писателей-фантастов и киносценаристов о том, чего сможет достичь человечество к 2020 году, в прошлом веке не было. Однако мы до сих пор не летаем на аэротакси, не общаемся силой мысли и даже не колонизировали Луну. Это лишний раз говорит о том, что достоверные прогнозы в науке и технике — явление редкое. Тем не менее заглянуть вперёд на один год вполне реально. Что и предлагает сделать "АиФ".

Экспансия на Марс

Поскольку пуски космических аппаратов планируются заранее, тут сложностей с предсказаниями нет. В 2020 году к Красной планете должны отправиться несколько исследовательских миссий из разных точек Земли.

Наиболее интересен проект Mars 2020, реализуемый NASA. Старт ожидается в июле, прибытие к Марсу — в феврале 2021 года. Аппарат должен собрать образцы грунта, которые будут доставлены на Землю в ходе будущих миссий. Любопытная деталь: марсоход оснастят собственным вертолётом-разведчиком для прокладки оптимального маршрута. Небольшой дрон (его масса всего 1,8 кг), снабжённый цветной камерой с высоким разрешением, будет летать не дольше 3 минут в день и из-за разреженной атмосферы Красной планеты сможет подниматься не выше 5 м.

Полетим на Марс? Каких научных достижений стоит ждать в 2020 году
Наши на Марсе. Предтеча советской фантастики родом из Гродненской губернии
Подробнее

Свою первую посадочную миссию к Марсу отправит Китай. Она также включает в себя работу ровера. Планирует доставку марсохода и Европейское космическое агентство, причём в кооперации с «Роскосмосом». Российская сторона в рамках программы предоставляет ракету-носитель, спускаемый аппарат с посадочной платформой и научные приборы для марсохода. Запуск — в июле.

Чёрные дыры и тёмная материя

Изображение сверхмассивной чёрной дыры, сделанное с помощью сети радиотелескопов Event Horizon Telescope (EHT), стало одним из главных научных событий 2019 года. В этом году учёные из проекта EHT готовятся представить результаты новых исследований, на этот раз речь пойдёт о чёрной дыре Стрелец А*, расположенной в центре нашей родной галактики Млечный путь. Этот астрономический объект, к слову, был открыт лишь в ХХI веке. Не исключено, что вскоре мы сможем увидеть очертания сверхмассивной чёрной дыры, находящейся на расстоянии 26 тыс. световых лет от Земли.

Кроме того, в наступившем году астрономы планируют обновить трёхмерную карту Млечного пути. А физики намерены плотнее заняться попытками засечь тёмную материю и тёмную энергию. На них приходится около 95% массы Вселенной, но учёные до сих пор об этих загадочных субстанциях почти ничего не знают.

Полетим на Марс? Каких научных достижений стоит ждать в 2020 году
Луна в опасности. Как СССР и США готовили атомный удар по спутнику Земли
Подробнее

Супербольшой адронный коллайдер

В мае в Будапеште соберётся специальное заседание Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), на котором будет решаться, нужен ли Старому Свету ещё один ускоритель заряженных частиц. Он должен быть гораздо больше и мощнее знаменитого Большого адронного коллайдера (БАК). Если БАК, находящийся в подземном тоннеле на границе Франции и Швейцарии, длиной более 26 км, то новый коллайдер протянется по кольцу аж на 100 км! Общая стоимость проекта может превысить 21 млрд евро.

В Китае также рассматривают проект строительства коллайдера с тоннелем в 100 км. На днях о сооружении собственного ускорителя объявило Министерство энергетики США.

Предполагается, что на новых ускорителях будут открыты неизвестные ранее элементарные частицы.

Полетим на Марс? Каких научных достижений стоит ждать в 2020 году
Как хорек остановил Большой адронный коллайдер?
Подробнее

Глобальная сеть от Илона Маска 

7 января на орбиту Земли были отправлены очередные 60 спутников проекта Starlink. Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, разворачивает группировку околоземных аппаратов, цель которой — покрыть интернетом всю поверхность нашей планеты.

Это уже четвёртый успешный запуск в рамках проекта (первые два были тестовыми), всего же планируется отправить в ближний космос 12 тысяч спутников. В этом году SpaceX намерена осуществить 24 запуска, а в середине года планирует начать предоставление услуг по использованию спутникового интернета.

Конечно, заманчиво иметь доступ к глобальной сети из любой точки Земли, но проект Маска подвергают жёсткой критике. Во-первых, засилье спутников на орбите чревато авариями и столкновениями, которые увеличат и без того огромное количество космического мусора. Во-вторых, тысячи новых аппаратов преградят видимость оптическим телескопам на Земле и будут препятствовать прохождению радиосигналов, что усложнит космические исследования.

Полетим на Марс? Каких научных достижений стоит ждать в 2020 году
«Пошел вон, чёртов идиот!» Производственный ад, или Как работают в Tesla
Подробнее

Выращивание органов для пересадки

Технология редактирования генома человеческих эмбрионов наделала шума в прошлом году, а китаец Хэ Цзянькуй, благодаря которому на свет появились первые генетически модифицированные дети, приговорён к трём годам тюрьмы. Но исследователи предлагают более гуманные (а главное, разрешённые законом) методы усовершенствования человеческого тела.

В марте прошлого года правительство Японии одобрило заявку сотрудников Токийского университета на опыты с гибридными эмбрионами, которые будут состоять из клеток человека и мыши. Теперь учёные хотят вырастить в теле животного поджелудочную железу из человеческих клеток, а затем провести аналогичный эксперимент на свиньях. Тогда, возможно, удастся получить полноценный орган, готовый к пересадке нуждающимся пациентам. Высока вероятность того, что уже в этом году мы услышим сенсационные новости от биологов из Страны восходящего солнца.

Полетим на Марс? Каких научных достижений стоит ждать в 2020 году
Обскакали весь мир. Как китайцы превратили страну в супердержаву
Подробнее

Революция в солнечной энергетике

Долго считалось, что при производстве солнечных панелей нет альтернатив кремнию. Но потом учёные обратили внимание на более дешёвый материал перовскит. Среди других его достоинств — лёгкость и гибкость.

Сделанные из перовскита солнечные элементы не только легче, производительнее и дешевле в производстве, чем панели из кремния. Их можно крепить на неровные поверхности, обклеивать ими окна и даже изготавливать в жидкой форме. Очевидно, что это открывает новые возможности для применения солнечной энергетики.

Наступивший год может стать прорывным в индустрии. Компании, производящие фотоэлектрические элементы, готовы к массовому выпуску изделий из перовскита. А это значит, что в солнечной энергетике назрела революция.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам экспертов, в наступившем году в мировой науке могут произойти очередные прорывы и значимые открытия. Вот лишь некоторые из ожидаемых событий.
 
Новости дня
Новости разные
 
В США раскрыли настоящие проблемы танка «Армата»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика