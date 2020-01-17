Полетим на Марс? Каких научных достижений стоит ждать в 2020 году

Источник материала: Аргументы и факты

Недостатка в предсказаниях писателей-фантастов и киносценаристов о том, чего сможет достичь человечество к 2020 году, в прошлом веке не было. Однако мы до сих пор не летаем на аэротакси, не общаемся силой мысли и даже не колонизировали Луну. Это лишний раз говорит о том, что достоверные прогнозы в науке и технике — явление редкое. Тем не менее заглянуть вперёд на один год вполне реально. Что и предлагает сделать "АиФ".

Экспансия на Марс

Поскольку пуски космических аппаратов планируются заранее, тут сложностей с предсказаниями нет. В 2020 году к Красной планете должны отправиться несколько исследовательских миссий из разных точек Земли.

Наиболее интересен проект Mars 2020, реализуемый NASA. Старт ожидается в июле, прибытие к Марсу — в феврале 2021 года. Аппарат должен собрать образцы грунта, которые будут доставлены на Землю в ходе будущих миссий. Любопытная деталь: марсоход оснастят собственным вертолётом-разведчиком для прокладки оптимального маршрута. Небольшой дрон (его масса всего 1,8 кг), снабжённый цветной камерой с высоким разрешением, будет летать не дольше 3 минут в день и из-за разреженной атмосферы Красной планеты сможет подниматься не выше 5 м.

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Свою первую посадочную миссию к Марсу отправит Китай. Она также включает в себя работу ровера. Планирует доставку марсохода и Европейское космическое агентство, причём в кооперации с «Роскосмосом». Российская сторона в рамках программы предоставляет ракету-носитель, спускаемый аппарат с посадочной платформой и научные приборы для марсохода. Запуск — в июле.

Чёрные дыры и тёмная материя

Изображение сверхмассивной чёрной дыры, сделанное с помощью сети радиотелескопов Event Horizon Telescope (EHT), стало одним из главных научных событий 2019 года. В этом году учёные из проекта EHT готовятся представить результаты новых исследований, на этот раз речь пойдёт о чёрной дыре Стрелец А*, расположенной в центре нашей родной галактики Млечный путь. Этот астрономический объект, к слову, был открыт лишь в ХХI веке. Не исключено, что вскоре мы сможем увидеть очертания сверхмассивной чёрной дыры, находящейся на расстоянии 26 тыс. световых лет от Земли.

Кроме того, в наступившем году астрономы планируют обновить трёхмерную карту Млечного пути. А физики намерены плотнее заняться попытками засечь тёмную материю и тёмную энергию. На них приходится около 95% массы Вселенной, но учёные до сих пор об этих загадочных субстанциях почти ничего не знают.

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Супербольшой адронный коллайдер

В мае в Будапеште соберётся специальное заседание Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), на котором будет решаться, нужен ли Старому Свету ещё один ускоритель заряженных частиц. Он должен быть гораздо больше и мощнее знаменитого Большого адронного коллайдера (БАК). Если БАК, находящийся в подземном тоннеле на границе Франции и Швейцарии, длиной более 26 км, то новый коллайдер протянется по кольцу аж на 100 км! Общая стоимость проекта может превысить 21 млрд евро.

В Китае также рассматривают проект строительства коллайдера с тоннелем в 100 км. На днях о сооружении собственного ускорителя объявило Министерство энергетики США.

Предполагается, что на новых ускорителях будут открыты неизвестные ранее элементарные частицы.

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Глобальная сеть от Илона Маска

7 января на орбиту Земли были отправлены очередные 60 спутников проекта Starlink. Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, разворачивает группировку околоземных аппаратов, цель которой — покрыть интернетом всю поверхность нашей планеты.

Это уже четвёртый успешный запуск в рамках проекта (первые два были тестовыми), всего же планируется отправить в ближний космос 12 тысяч спутников. В этом году SpaceX намерена осуществить 24 запуска, а в середине года планирует начать предоставление услуг по использованию спутникового интернета.

Конечно, заманчиво иметь доступ к глобальной сети из любой точки Земли, но проект Маска подвергают жёсткой критике. Во-первых, засилье спутников на орбите чревато авариями и столкновениями, которые увеличат и без того огромное количество космического мусора. Во-вторых, тысячи новых аппаратов преградят видимость оптическим телескопам на Земле и будут препятствовать прохождению радиосигналов, что усложнит космические исследования.

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Выращивание органов для пересадки

Технология редактирования генома человеческих эмбрионов наделала шума в прошлом году, а китаец Хэ Цзянькуй, благодаря которому на свет появились первые генетически модифицированные дети, приговорён к трём годам тюрьмы. Но исследователи предлагают более гуманные (а главное, разрешённые законом) методы усовершенствования человеческого тела.

В марте прошлого года правительство Японии одобрило заявку сотрудников Токийского университета на опыты с гибридными эмбрионами, которые будут состоять из клеток человека и мыши. Теперь учёные хотят вырастить в теле животного поджелудочную железу из человеческих клеток, а затем провести аналогичный эксперимент на свиньях. Тогда, возможно, удастся получить полноценный орган, готовый к пересадке нуждающимся пациентам. Высока вероятность того, что уже в этом году мы услышим сенсационные новости от биологов из Страны восходящего солнца.

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Революция в солнечной энергетике

Долго считалось, что при производстве солнечных панелей нет альтернатив кремнию. Но потом учёные обратили внимание на более дешёвый материал перовскит. Среди других его достоинств — лёгкость и гибкость.

Сделанные из перовскита солнечные элементы не только легче, производительнее и дешевле в производстве, чем панели из кремния. Их можно крепить на неровные поверхности, обклеивать ими окна и даже изготавливать в жидкой форме. Очевидно, что это открывает новые возможности для применения солнечной энергетики.

Наступивший год может стать прорывным в индустрии. Компании, производящие фотоэлектрические элементы, готовы к массовому выпуску изделий из перовскита. А это значит, что в солнечной энергетике назрела революция.