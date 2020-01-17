МНС: Время платить налоги

Источник материала: Слуцк Город

Инспекция МНС Республики Беларусь напоминает, что пора подавать налоговую декларацию и рассказывает об изменениях при сдаче внаём помещений.





ВРЕМЯ ПОДАВАТЬ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2019 ГОД

В Беларуси проходит кампания по декларированию физическими лицами доходов, полученных в 2019 году.

Налоговую декларацию необходимо представить не позднее 31 марта 2020 года.

Налоговая декларация представляется в налоговый орган независимо от места постановки на учет (места жительства) в письменной форме (лично или через представителя, либо по почте) или в электронном виде через личный кабинет плательщика.

Налоговую декларацию обязаны представить граждане, которые продали в течение последних 5-ти лет более одного жилого дома или садового домика, машино-места, земельного участка, гаража, более

одной квартиры или дачи, реализовали иную недвижимость независимо от ее количества (например, офисные, складские, торговые помещения и др.), получили доходы от продажи в течение календарного года грузового автомобиля, автобуса, двух и более легковых машин, получали доходы из-за границы (например, от работы по найму, продажи имущества, процентов по счетам, выигрышей в онлайн-казино и т.п., в виде дарения от иностранных граждан и организаций), а также другие доходы, облагаемые подоходным налогом с физических лиц.

Налог уплачивается не позднее 1 июня 2020 года.

Прием налоговых деклараций в инспекции МНС Республики Беларусь по Слуцкому району осуществляется с 03.01.2020 по 31.03.2020 в рабочие дни с 8.00 до 19.00; а 21 и 28 марта 2020 года с 9.00 до 13.00.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте МНС nalog.gov.by в разделе «Физические лица» - «Представление физическими лицами налоговой декларации по подоходному налогу за 2019 год», в инспекции МНС Республики Беларусь по Слуцкому району по телефонам 801795-29384, 801795-29518, а также в Контакт-центре МНС по телефону 189 (стационарная сеть) или +375 17 229 79 79.

ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ УПЛАТЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ СДАЧЕ ВНАЕМ ПОМЕЩЕНИЙ

С 1 января 2020 года изменился код платежа при уплате подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах при осуществлении сдачи внаем (в аренду) жилых (нежилых) помещений: с 01.01.2020 указывается код платежа – 00107, ранее указывался - 00101.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Слуцкому району напоминает, что исчисление и уплата подоходного налога в фиксированных суммах плательщиками, получающими доходы от сдачи физическим лицам в аренду жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, в 2020 году производятся ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, за который осуществляется уплата подоходного налога в фиксированных суммах, независимо от размера полученного дохода за год. Размеры ставок подоходного налога в фиксированных суммах размещены на сайте МНС nalog.gov.by. и действуют с 01.02.2019 по 31.12.2020.

Уплатить подоходный налог в фиксированных суммах можно любым удобным для плательщика способом, в том числе, через банковские и почтовые отделения, указав при уплате учетный номер плательщика. При необходимости его можно узнать следующим

образом: перейти по ссылке http://www.portal.nalog.gov.by/grp/#!fl и ввести идентификационный номер или Ф.И.О.

Еще один вариант — оплатить через Интернет-банкинг.

Для этого в разделе платежи ЕРИП перейдите по вкладке: налоги -Минская обл. - Слуцкий р-н - Слуцкий РИК финотдел - подоходный налог (квартсдача), код платежа в бюджет 00107-введите Ваш УНП.

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