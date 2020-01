В США овчарка родила щенка зеленого окраса. В чем причина?

Источник материала: Tut.by

В США семья принимала роды у собаки и была крайне удивлена, когда на свет появился щенок зеленоватого окраса. Фото и видео с крохой, получившим имя Халк, разошлись по СМИ. Но это далеко не первый случай, пишет издание medialeaks.ru.

Джипси — овчарка, живущая в Северной Каролине со своими хозяевами, семьей Стэйми, рассказывает телеканал WIS. В пятницу, 10 января, питомица впервые стала мамой, родив восьмерых щенков. У пятерых малышей оказалась темная шерсть, у двоих — белая, но один кроха сумел по-настоящему удивить владельцев собаки.

«Я начала сходить с ума, ведь он был зеленым», — рассказала журналистам Шэйна Стэйми. Щенок был цвета лайма, утверждает женщина. Вот как выглядит его шерстка на видео.

Необычный щенок оказался здоровым, крайне сердитым и со зверским аппетитом. Неудивительно, что члены семьи решили назвать его Халком (среди вариантов кличек были еще Гремлин и Фисташка).

У ветеринаров есть объяснение яркой окраске (правда, не сильно приятное). По словам фельдшера местной ветклиники, щенков, когда они еще находятся в утробе матери-собаки, порой окрашивает меконий — то есть первые фекалии плода.

Халк на самом деле белый, и со временем временный цвет его шерстки тускнеет. Так что на свежих фотографиях маленький пес скорее желто-зеленый, оттенка теннисного мячика.

