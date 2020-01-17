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В США овчарка родила щенка зеленого окраса. В чем причина?

17.01.2020 14:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США семья принимала роды у собаки и была крайне удивлена, когда на свет появился щенок зеленоватого окраса. Фото и видео с крохой, получившим имя Халк, разошлись по СМИ. Но это далеко не первый случай, пишет издание medialeaks.ru.


Фото: UsaToday

Джипси — овчарка, живущая в Северной Каролине со своими хозяевами, семьей Стэйми, рассказывает телеканал WIS. В пятницу, 10 января, питомица впервые стала мамой, родив восьмерых щенков. У пятерых малышей оказалась темная шерсть, у двоих — белая, но один кроха сумел по-настоящему удивить владельцев собаки.

«Я начала сходить с ума, ведь он был зеленым», — рассказала журналистам Шэйна Стэйми. Щенок был цвета лайма, утверждает женщина. Вот как выглядит его шерстка на видео.

Необычный щенок оказался здоровым, крайне сердитым и со зверским аппетитом. Неудивительно, что члены семьи решили назвать его Халком (среди вариантов кличек были еще Гремлин и Фисташка).

У ветеринаров есть объяснение яркой окраске (правда, не сильно приятное). По словам фельдшера местной ветклиники, щенков, когда они еще находятся в утробе матери-собаки, порой окрашивает меконий — то есть первые фекалии плода.

Халк на самом деле белый, и со временем временный цвет его шерстки тускнеет. Так что на свежих фотографиях маленький пес скорее желто-зеленый, оттенка теннисного мячика.

История о Халке распространилась по СМИ — о ней рассказали ABC, New York Post, Huffington Post и другие. Семье Стэйми уже поступают множество сообщений от людей, желающих взять себе пса. Новых хозяев потомству Джипси они хотят найти, когда те в возрасте примерно восьми недель перестанут пить материнское молоко.

Малыш овчарки — не первый зеленый пес, ставший звездой репортажей. В октябре 2019 года в Колорадо датский дог родила щенка с похожим окрасом, писал New York Post. Но по интенсивности цвета с Халком, конечно, той крохе не сравниться.


Другой щенок цвета лайма родился у золотистого ретривера в Германии, и также в октябре 2019-го, рассказывал DailyStar.


Но и тот щенок не мог похвастаться такой же яркой шерстью, как маленький Халк.

 
 
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У ветеринаров есть объяснение яркой окраске. Правда, не сильно приятное.
 
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