Источник материала: Новости Волковыска

Решением Волковысского районного Совета депутатов от 29 ноября 2019 года № 74 установлены повышающие коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и земельного налога, уплачиваемых организациями и физическими лицами:

2,0 – к ставкам земельного налога, налога на недвижимость по объектам налогообложения, расположенным на территории Волковысского района, уплачиваемых организациями;

1,3 – к ставкам земельного налога, налога на недвижимость по объектам налогообложения, расположенным на территории Волковысского района, уплачиваемых организациями, осуществляющими экономическую деятельность по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства;

1,5 – к ставкам земельного налога, налога на недвижимость по объектам налогообложения, расположенным на территории Волковысского района, уплачиваемых организациями, осуществляющими розничную торговлю топливом в специализированных магазинах, к которым присоединены неплатежеспособные сельскохозяйственные организации в рамках реализации Указа президента Республики Беларусь от 2 октября 2018 г. № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций»;

2,0 – к ставке земельного налога на земельные участки, расположенные на территории Волковысского района, уплачиваемого физическими лицами;

1,5 – к ставке налога на недвижимость по объектам налогообложения, расположенным на территории Волковысского района, уплачиваемого физическими лицами;

2,0 – к ставке налога на недвижимость по объектам налогообложения, расположенным на территории Волковысского района, уплачиваемого физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей.

Повышающие коэффициенты к ставкам земельного налога и налога на недвижимость, установленные в пункте 1 настоящего решения, не применяются в отношении объектов налогообложения:

организаций системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги по субсидируемым государством тарифам (ценам) на эти услуги для населения;

организаций, осуществляющих перевозку пассажиров городским, пригородным автомобильным транспортом в регулярном сообщении и получающих субсидии из районного бюджета на возмещение разницы в ценах (тарифах);

организаций, реализующих твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения по фиксированным розничным ценам и получающих субсидии из районного бюджета на возмещение разницы в ценах (тарифах);

организаций, осуществляющих производство хозяйственной посуды и кухонного инвентаря из металла;

организаций потребительской кооперации;

организаций, признанных неплатежеспособными решением экономического суда об экономической несостоятельности с санацией должника;

организаций, с даты государственной регистрации которых прошло не более трех лет;

организаций, физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые приобрели находившееся в собственности Волковысского района недвижимое имущество, включенное в установленном порядке в календарный график по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества, в течение трех лет с даты заключения договора купли-продажи;

организаций деревообрабатывающей промышленности, акции которых переданы в управление открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в соответствии с решением президента Республики Беларусь.

Также, в 2020–2021 годах будут уменьшены ставки земельного налога и налога на недвижимость на 50 процентов организациям деревообрабатывающей промышленности, акции которых переданы в управление открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в соответствии с решением президента Республики Беларусь, по объектам налогообложения, расположенным на территории Волковысского района.

Решение вступило в силу с 1 января 2020 г.