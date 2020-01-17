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В столице Армении нашли тело экс-главы спецслужб
Источник материала: Партизан
Не исключают самоубийства.
Тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна нашли в одном из домов на улице Паруйра Севака в Ереване.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета этой страны.
На теле обнаружено огнестрельное ранение.
На месте ЧП сейчас работают заместитель главы СК Артур Меликян, а также заместитель начальника управления СК по особо важным делам.
По версии некоторых СМИ, Кутоян покончил жизнь самоубийством.
Кутоян возглавлял ведомство с февраля 2016 по май 2018 года. Его на этом посту сменил Артур Ванецян после "бархатной революции".
Георгий Кутоян родился 30 сентября 1981 года в Ереване. Получил юридическое образование в России.
В 2005 году защитил диссертацию и закончил аспирантуру Института философии и права Национальной академии наук Армении, получив докторскую степень в области права.
В 2007 году окончил Школу права и дипломатии имени Флетчер (Университет Тафтса) в США. Восемь лет преподавал в Славянском университете, ЕГУ и Национальной академии наук.
В разные годы работал в генеральной прокуратуре и офисе защитника прав человека, а также занимался частной юридической практикой.
С 2011 по 2016 годы был помощником президента. Кутоян был женат, воспитывал сына.
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Не исключают самоубийства.
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