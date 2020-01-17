ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В столице Армении нашли тело экс-главы спецслужб

17.01.2020 14:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Не исключают самоубийства.

Тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна нашли в одном из домов на улице Паруйра Севака в Ереване. 

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета этой страны.

На теле обнаружено огнестрельное ранение.

На месте ЧП сейчас работают заместитель главы СК Артур Меликян, а также заместитель начальника управления СК по особо важным делам.

По версии некоторых СМИ, Кутоян покончил жизнь самоубийством.

Кутоян возглавлял ведомство с февраля 2016 по май 2018 года. Его на этом посту сменил Артур Ванецян после "бархатной революции".

Георгий Кутоян родился 30 сентября 1981 года в Ереване. Получил юридическое образование в России.


В 2005 году защитил диссертацию и закончил аспирантуру Института философии и права Национальной академии наук Армении, получив докторскую степень в области права.

В 2007 году окончил Школу права и дипломатии имени Флетчер (Университет Тафтса) в США. Восемь лет преподавал в Славянском университете, ЕГУ и Национальной академии наук. 

В разные годы работал в генеральной прокуратуре и офисе защитника прав человека, а также занимался частной юридической практикой.

С 2011 по 2016 годы был помощником президента. Кутоян был женат, воспитывал сына.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Какую технику в Беларуси сейчас можно купить дешевле, чем в интернет-магазинах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика