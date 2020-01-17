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«Стекла задрожали, шар с елки слетел». Как вчера «бахнуло» в Бресте, где разнесло четыре гаража

17.01.2020 16:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека попали в больницу в результате взрыва в гаражном кооперативе на улице Коммерческой в Бресте. Что там произошло, TUT.BY посмотрел на месте происшествия.


Взрыв прогремел 16 января около 16.40 на территории гаражного кооператива № 5 на улице Коммерческой. Это окраина Бреста. До трассы М1 от сюда примерно 10 минут езды.

17 января въезд в гаражный квартал, где произошел взрыв, оцеплен красно-белой ленточкой. Внутри — сотрудники милиции, спасатели, следователи, эксперты, спецтехника МЧС и мобильная криминалистическая лаборатория.

Взрыв разрушил как минимум четыре гаража. По официальным данным, пострадали строения на площади 167 квадратных метров, пять автомобилей и три человека: 30-ти- и 42-летний мужчины, а также 26-летняя женщина. Они сейчас в больнице, с ними все нормально. Из одного разрушенного гаража за несколько секунд до обрушения, на улицу вышел мужчина, писал портал «Реальный Брест» со ссылкой на очевидцев. Почти сразу же после этого на автомобиль, припаркованный в гараже, упала бетонная плита перекрытия.

Возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК (уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности).


Утром после взрыва завалы все еще лежали на месте происшествия. Поврежденные конструкции валялись и на параллельной улице. Перед ленточкой оцепления туда-сюда сновали владельцы гаражей: одни приехали посмотреть на последствия произошедшего, другие — проверить, не пострадало ли их имущество.

Брестчанин Игорь в кооперативе занимается продажей автозапчастей. Его торговая точка — метрах в 200 от места взрыва. 16 января он был на рабочем месте:

— Услышал сильный хлопок, и все. Стекла задрожали, даже шар с елки слетел, — указывает мужчина на новогоднее дерево возле стола администратора, — Вышел на крыльцо, увидел пламя, позвонил пожарным. Мне сказали, что им уже сообщили — и машина выехала.


По словам Игоря, возле места происшествия быстро собралась толпа зевак.

— Это идиотизм: едут гражданские, останавливаются поглазеть — и своими машинами забивают проезд для спецтехники. Всем интересно! В результате пожарные с мегафонами их разгоняли. Где мозг у людей?! Там же рвануло, а они едут посмотреть? Да брось ты машину подальше — мало ли еще раз рванет! Вначале же надо дать место тем, кто едет помогать и спасать, а не заставлять проезд своими машинами. Тут черти что было. Спецтехнику выгружали на въезде и экскаватор сюда своим ходом шел — проехать на платформе нельзя было.


Взрыв слышали и в мастерской на окраине кооператива.

— Вчера как бахнуло — так все слышали. Взрыв был такой, что ворота задрожали, — говорит мастер.

О хозяине гаража известно мало. Местные говорят лишь, что это молодой человек.

— Это личный гараж. Я всей информацией не владею, — кратко прокомментировал председатель гаражного потребительского кооператива № 5 Александр Сергеев.


Причина взрыва пока выясняется. Одни в гаражном кооперативе убеждены, что взорвалось газобаллонное оборудование автомобиля, который стоял в гараже, другие настаивают, что «бахнул» бытовой газовый баллон.

По мнению членов кооператива, после случившегося к ним нагрянут с проверками. Одних это беспокоит, других — нет.

— У меня все легально, — говорит торговец запчастями Игорь. — А все эти «подпольщики» меня мало интересуют. Как они там работают: трезвый он или нетрезвый, что он там творит…

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Теги: Брест
 
 
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