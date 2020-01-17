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«Транснефть» планирует поставить в Беларусь 23,5 миллиона тонн нефти

17.01.2020 16:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Транснефть» планирует поставить в Беларусь 23,5 миллиона тонн нефти

ПАО "Транснефть" в 2020 году планирует поставить на белорусские НПЗ 23,5 млн тонн нефти (в соответствии с индикативным балансом), отмечают в компании.

Согласно данным "Транснефти", в прошлом году поставки нефти в Беларусь снизились до 17,6 млн тонн с 18 млн тонн в 2018 году.

Экспортные поставки по магистральному нефтепроводу "Дружба" запланированы компанией в объеме 50 млн тонн. В 2019 году на экспорт "Дружбе" поставлено 42,3 млн тонн (в 2018 году - 48,9 млн тонн). В том числе: в Германию - 16,1 млн тонн (2018 год - 20,6 млн. тонн); в Польшу - 13,1 млн тонн (2018 год - 15 млн тонн); в Чехию - 3,8 млн тонн (2018 год - 4 млн тонн); в Словакию - 5 млн тонн (2018 год - 5,2 млн тонн); в Венгрию - 4,3 млн тонн (2018 год - 4,1 млн тонн).

Компания сообщает, что в 2020 году прием и поставка нефти по системе магистральных нефтепроводов "Транснефти", исходя из заявок грузоотправителей, планируется на уровне 488,5 млн тонн.

Как сообщалось, поставки нефти из РФ в Беларусь отсутствуют с 1 января 2020 года. Исключение составляют НК группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, которые готовы поставить на НПЗ Беларуси 750 тыс. тонн нефти.

 
 
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ПАО "Транснефть" в 2020 году планирует поставить на белорусские НПЗ 23,5 млн тонн нефти (в соответствии с индикативным балансом), отмечают в компании.
 
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