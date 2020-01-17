В Волковысском районном отделе по ЧС подведены итоги работы за 2019 год

Источник материала: Новости Волковыска

16 января в Волковысском районном отделе по чрезвычайным ситуациям прошло совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2019 год. На мероприятии присутствовал первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Евгеньевич Ясев.

Об оперативно-служебной деятельности в 2019 году и задачах на 2020 год рассказал начальник отдела Сергей Якимович, а также его заместители. Информацию об обстановке с пожарами на территории района, о результатах пожарно-профилактической и пропагандистской работы, надзорной деятельности, о работе в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций довел первый заместитель начальника Волковысского райотдела по ЧС Александр Гончаренко.

Первый заместитель начальника областного управления Александр Ясев дал объективную оценку деятельности Волковысского гарнизона за год, отметил положительные моменты, обозначил направления, требующие совершенствования, заострил внимание на приоритетных задачах на 2020 год. В преддверии Дня спасателя Александр Евгеньевич поздравил работников райотдела по ЧС с наступающим профессиональным праздником, пожелал всем работникам крепкого здоровья, благополучия в семьях и профессионального роста.



















