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Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители

17.01.2020 16:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле появился первый диагональный пешеходный переход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непривычная дорожная разметка и дополнительные светофоры теперь на одном из перекрестков в самом центре города.

Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители

Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители

Опыт других стран показывает: пересечение перекрестка по диагонали значительно повышает пропускную способность пешеходных переходов. Гомельчане новацию восприняли положительно.

Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители

Ирина Корниенко, жительница Гомеля:
Впервые сегодня иду. Очень удобно. Но необычно, если честно. Удобно, что по кругу не нужно обходить – одну и вторую дорогу.

Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители

Иван Бородинчик, житель Гомеля:
Думаю, это приживется в Гомеле. Да и как все новое, это просто интересно.

Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители

Андрей Гаркуша, начальник ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Экспериментально мы нанесли такого рода разметку. Посмотрим на оживленном перекрестке, как она будет себя вести. Уже сейчас я получают только положительные эмоции, положительные звонки от граждан, что действительно задумка удалась.

В условиях эксперимента все светофоры на этом участке дороги будут работать круглосуточно. В случае, если инициатива окажется успешной, она может прийти даже в райцентры.

Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители

Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители

Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители

Люди в материале: Ирина Корниенко, Иван Бородинчик
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле появился первый диагональный пешеходный переход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непривычная дорожная разметка и...
 
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