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Первый диагональный пешеходный переход в Гомеле. Как выглядит и что о нём думают жители
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле появился первый диагональный пешеходный переход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непривычная дорожная разметка и дополнительные светофоры теперь на одном из перекрестков в самом центре города.
Опыт других стран показывает: пересечение перекрестка по диагонали значительно повышает пропускную способность пешеходных переходов. Гомельчане новацию восприняли положительно.
Ирина Корниенко, жительница Гомеля:
Иван Бородинчик, житель Гомеля:
Андрей Гаркуша, начальник ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
В условиях эксперимента все светофоры на этом участке дороги будут работать круглосуточно. В случае, если инициатива окажется успешной, она может прийти даже в райцентры.
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Новости Беларуси. В Гомеле появился первый диагональный пешеходный переход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непривычная дорожная разметка и...
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