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Стипендии Президента Беларуси назначили 97 перспективным аспирантам

17.01.2020 16:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стипендии Президента Беларуси назначены 97 перспективным аспирантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.

Весь 2020 год дополнительную финансовую поддержку будут получать представители технических, физико-математических, биологических, химических, медицинских, сельскохозяйственных, экономических и гуманитарных наук. Все аспиранты выполняют диссертационные работы по приоритетным направлениям.

Стипендии Президента Беларуси назначили 97 перспективным аспирантам

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Стипендии Президента Беларуси назначены 97 перспективным аспирантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее распоряжение...
 
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