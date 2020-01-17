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Стипендии Президента Беларуси назначили 97 перспективным аспирантам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стипендии Президента Беларуси назначены 97 перспективным аспирантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.
Весь 2020 год дополнительную финансовую поддержку будут получать представители технических, физико-математических, биологических, химических, медицинских, сельскохозяйственных, экономических и гуманитарных наук. Все аспиранты выполняют диссертационные работы по приоритетным направлениям.
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Новости Беларуси. Стипендии Президента Беларуси назначены 97 перспективным аспирантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее распоряжение...
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