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Вандалы облили краской памятник Пушкину в Минске

17.01.2020 18:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вандалы разрисовали краской памятник Пушкину в сквере у гостиницы «Беларусь». Руки классика русской литературы разукрасили красным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вандалы облили краской памятник Пушкину в Минске

Об инциденте в милицию сообщили прохожие. Утром на месте побывали следователи, сейчас милиционеры ищут вандалов. Чтобы восстановить первозданный вид памятника, специалистам потребуется два-три дня.

Вандалы облили краской памятник Пушкину в Минске

Вандалы облили краской памятник Пушкину в Минске

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Новости Беларуси. Вандалы разрисовали краской памятник Пушкину в сквере у гостиницы «Беларусь». Руки классика русской литературы разукрасили красным, сообщили в...
 
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