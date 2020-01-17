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Вандалы облили краской памятник Пушкину в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вандалы разрисовали краской памятник Пушкину в сквере у гостиницы «Беларусь». Руки классика русской литературы разукрасили красным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Об инциденте в милицию сообщили прохожие. Утром на месте побывали следователи, сейчас милиционеры ищут вандалов. Чтобы восстановить первозданный вид памятника, специалистам потребуется два-три дня.
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Новости Беларуси. Вандалы разрисовали краской памятник Пушкину в сквере у гостиницы «Беларусь». Руки классика русской литературы разукрасили красным, сообщили в...
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