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Каждый шестой овощ, который сегодня экспортируется из Беларуси, выращен на территории Столинского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Масштабы самого крупного в стране района впечатлят любого – это 9,5 столиц Беларуси. Земли утопали в болотах, но мелиорация дала разгуляться трудолюбивым людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Протосовицкий, председатель Столинского райисполкома:
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Каждый шестой овощ, который сегодня экспортируется из Беларуси, выращен на территории Столинского района
Новости Беларуси. Масштабы самого крупного в стране района впечатлят любого – это 9,5 столиц Беларуси. Земли утопали в болотах, но мелиорация дала разгуляться...
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