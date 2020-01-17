Каждый шестой овощ, который сегодня экспортируется из Беларуси, выращен на территории Столинского района

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Масштабы самого крупного в стране района впечатлят любого – это 9,5 столиц Беларуси. Земли утопали в болотах, но мелиорация дала разгуляться трудолюбивым людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Григорий Протосовицкий, председатель Столинского райисполкома:

Столинщина сегодня – это огромный огород. Каждый шестой овощ, который сегодня экспортируется за пределы Республики Беларусь, выращен на территории Столинского района. Столинщина – это край трудолюбивых людей, которые всегда надеется на себя, трудятся и отстаивают свои интересы.



