ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Bloomberg: Медведев узнал об отставке не раньше чем за трое суток

17.01.2020 21:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экс-премьер России Дмитрий Медведев не знал о своей отставке 15 января еще за трое суток до нее, утверждает Bloomberg. Агентство ссылается на два источника в российской власти.

Преемник Медведева Михаил Мишустин при этом уже встретился с Путиным, утверждают источники.

По информации Bloomberg, отставка премьера стала неожиданностью и для спикера Госдумы Вячеслава Володина, «бывшего высокопоставленного чиновника Кремля». Якобы новость об уходе Медведева застала его за обсуждением с депутатами конституционной реформы из послания Владимира Путина, и Володину пришлось ждать, пока представитель правительства в парламенте «побежал» за подтверждением.
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-премьер России Дмитрий Медведев не знал о своей отставке 15 января еще за трое суток до нее, утверждает Bloomberg. Агентство ссылается на два источника в российской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Павел Каллаур на малой родине в Столинском районе: мы гордимся нашими земляками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика