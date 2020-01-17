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Bloomberg: Медведев узнал об отставке не раньше чем за трое суток
Источник материала: Партизан
Экс-премьер России Дмитрий Медведев не знал о своей отставке 15 января еще за трое суток до нее, утверждает Bloomberg. Агентство ссылается на два источника в российской власти.
Преемник Медведева Михаил Мишустин при этом уже встретился с Путиным, утверждают источники.
По информации
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Экс-премьер России Дмитрий Медведев не знал о своей отставке 15 января еще за трое суток до нее, утверждает Bloomberg. Агентство ссылается на два источника в российской...
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