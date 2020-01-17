|
Урожай даже зимой: показываем теплицы, в которых растят знаменитые ольшанские овощи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ольшаны – огуречная столица Беларуси. Сегодня ее смело можно назвать «овощной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теплицы, аналогов которым единицы в стране, технологии (как высаживать, чем подкармливать, даже кто будет опылять) – самые передовые в отрасли. «Быть в форме» здесь значит «опережать время».
Иван Гриб, фермер:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ольшаны – огуречная столица Беларуси. Сегодня ее смело можно назвать «овощной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теплицы, аналогов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)