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В Витебском районе фургон насмерть сбил пешехода

17.01.2020 22:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла 17 января около 19 часов вечера на автодороге Р-49 вблизи деревни Селюты Витебского района, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: vk.com/vitebsk__jai

По предварительной информации, 40-летний житель Орши на грузовом фургоне Iveco сбил внезапно вышедшего на проезжую часть 59-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход от полученных травм умер.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, скорая помощь, следственно-оперативная группа. Уточняются обстоятельства и причины ДТП.

 
 
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Авария произошла 17 января около 19 часов вечера на автодороге Р-49 вблизи деревни Селюты Витебского района.
 
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