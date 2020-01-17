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В Витебском районе фургон насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Авария произошла 17 января около 19 часов вечера на автодороге Р-49 вблизи деревни Селюты Витебского района,
По предварительной информации, 40-летний житель Орши на грузовом фургоне Iveco сбил внезапно вышедшего на проезжую часть 59-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход от полученных травм умер.
На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, скорая помощь, следственно-оперативная группа. Уточняются обстоятельства и причины ДТП.
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Авария произошла 17 января около 19 часов вечера на автодороге Р-49 вблизи деревни Селюты Витебского района.
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