|
Каждый шестой овощ, который сегодня экспортируется из Беларуси, выращен на территории Столинского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Любимая земля Дунина-Марцинкевича и Мележа: они списывали своих героев с таких колоритных полешуков. Сегодня 80-летний юбилей празднует самый большой в стране – Столинский – район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Иван Супрунчик, народный мастер Беларуси:
Иван Филиппович Супрунчик знает, о чем говорит. Народный мастер Беларуси высекает топором историю каждого полешука. От его родных Тереблич до западной крайней точки района больше сотни километров. Масштабы самого крупного в стране района впечатлят любого – это 9,5 столиц Беларуси. Земли утопали в болотах, но мелиорация дала разгуляться трудолюбивым людям.
Григорий Протосовицкий, председатель Столинского райисполкома:
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый шестой овощ, который сегодня экспортируется из Беларуси, выращен на территории Столинского района
Новости Беларуси. Любимая земля Дунина-Марцинкевича и Мележа: они списывали своих героев с таких колоритных полешуков. Сегодня 80-летний юбилей празднует самый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)