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Каждый шестой овощ, который сегодня экспортируется из Беларуси, выращен на территории Столинского района

17.01.2020 21:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Любимая земля Дунина-Марцинкевича и Мележа: они списывали своих героев с таких колоритных полешуков. Сегодня 80-летний юбилей празднует самый большой в стране – Столинский – район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый шестой овощ, который сегодня экспортируется из Беларуси, выращен на территории Столинского района

Кристина Протосовицкая – из самого сердца полесской земли.

Каждый шестой овощ, который сегодня экспортируется из Беларуси, выращен на территории Столинского района

Иван Супрунчик, народный мастер Беларуси:
Я в армию когда шел, везли на катерах, чтобы попасть сюда, в Столин, – дорог не было даже. Сейчас асфальт, дороги, автобусы ходят. Что говорить, стало вообще!

Каждый шестой овощ, который сегодня экспортируется из Беларуси, выращен на территории Столинского района

Иван Филиппович Супрунчик знает, о чем говорит. Народный мастер Беларуси высекает топором историю каждого полешука. От его родных Тереблич до западной крайней точки района больше сотни километров. Масштабы самого крупного в стране района впечатлят любого – это 9,5 столиц Беларуси. Земли утопали в болотах, но мелиорация дала разгуляться трудолюбивым людям.

Каждый шестой овощ, который сегодня экспортируется из Беларуси, выращен на территории Столинского района

Григорий Протосовицкий, председатель Столинского райисполкома:
Столинщина сегодня – это огромный огород. Каждый шестой овощ, который сегодня экспортируется за пределы Республики Беларусь, выращен на территории Столинского района. Столинщина – это край трудолюбивых людей, которые всегда надеется на себя, трудятся и отстаивают свои интересы.

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Павел Каллаур на малой родине в Столинском районе: мы гордимся нашими земляками

Каждый шестой овощ, который сегодня экспортируется из Беларуси, выращен на территории Столинского района

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Огуречная столица Беларуси, край непроходимых болот, земля находчивых и предприимчивых полешуков. Кто-то скажет: «80 – это прилично». Здесь вам ответят: «Это только начало».

Каждый шестой овощ, который сегодня экспортируется из Беларуси, выращен на территории Столинского района

Люди в материале: Григорий Протосовицкий
 
 
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Новости Беларуси. Любимая земля Дунина-Марцинкевича и Мележа: они списывали своих героев с таких колоритных полешуков. Сегодня 80-летний юбилей празднует самый...
 
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