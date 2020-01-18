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Для каких специалистов больше всего вакансий в Минске и какую максимальную зарплату им предлагают

18.01.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 1 января в Минске было зарегистрировано 14 834 безработных. Вакансий же насчитывалось почти в полтора раза больше — 20 400. При этом большинство предложений нанимателей для рабочих — почти 12 тысяч. Уровень безработицы в столице составил 0,1%, сообщают в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие работники в Минске самые востребованные и какую максимальную зарплату им предлагают.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Верхнюю позицию рейтинга самых востребованных работников по рабочим специальностям занимают повара. Для них была 661 вакансия.

 
 

Однако зарплаты им предлагают, по данным общереспубликанского банка вакансий, не самые высокие в пятерке. Потолок — от 1050 рублей. Больше предлагают водителям и малярам — от 1500 рублей.

 
 

В топ-5 по востребованности работников среди специалистов и служащих в лидеры вышли инженеры, для них было 1516 вакансий. Самая высокая зарплата, которую сейчас предлагают такому специалисту — 3000 рублей. Больше предлагают только директорам, для них максимум — 6812 рублей. Отметим, что службы занятости в этот раз не включили в статистику врачей, которые в Минске регулярно попадают в топ самых дефицитных специалистов. К примеру, на 18 января в общереспубликанском банке вакансий значилось больше 550 предложений для врачей от нанимателей.

Средний размер пособия по безработице в Минске на конец декабря 2019 года составлял 27,24 рубля.

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Теги: Минск
 
 
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