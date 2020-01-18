Популярные смарт-часы Samsung: цены, отзывы, характеристики

Умные часы служат незаменимым электронным помощником, позволяют отслеживать физическую активность в течение дня, а также являются удобным приложением к любому смартфону. Среди всех производителей смарт-часов Samsung пользуется особым спросом на площадке KUPI.TUT.BY.
Galaxy Watch Active 2 оснащены совместимостью с операционными системами iOS от 9 и Android от 5.0. Эргономичный дизайн в совокупности с высокими техническими характеристиками даёт качественную модель, одну из наиболее покупаемых на рынке смарт-часов:
• Корпус часов выполнен из прочного алюминия, сам браслет — из лёгкого силикона;
• Класс водонепроницаемости изделия — WR50, в часах можно принимать душ и плавать, не беспокоясь о состоянии гаджета;
• Длина ремешка легко регулируется под любой обхват запястья;
• Сенсорный цветной экран обладает подсветкой;
• Новинка оснащена барометром, будильником, пульсометром, акселерометром, и другими элементами мониторинга;
• Подключив часы к смартфону, можно получать уведомления и отвечать на звонки с помощью экрана смарт-вотч.
Все многообразие технических достоинств отлично сочетается с низкой ценой на эти умные часы. Стоимость Galaxy Watch Active 2 начинается от 500−600 белорусских рублей в зависимости от материала, из которого выполнены часы. Наиболее популярная модель из алюминия с шириной и высотой 40мм — Samsung Galaxy Watch Active2 алюминий 40 мм.
Модель Samsung Galaxy Watch выдержала проверку временем и стала настоящей классикой. На площадке KUPI.TUT.BY устройство представлено в двух модификациях: 42 мм по ширине и 46 мм по ширине. Средняя стоимость Galaxy Watch среди белорусских интернет-магазинов установилась от 475 — 500 рублей. Широкий функционал, гармоничный дизайн и совместимость практически с любыми операционными системами сделали гаджет столь любимым для многих пользователей:
• Класс водонепроницаемости составляет WR50, то есть, можно принимать душ, • не снимая часы;
Сенсорный экран с подсветкой устойчив к царапинам;
• Есть динамик и микрофон;
• Включена функция GPS;
• Присутствуют пульсометр, датчики сна, калорий и физической активности;
• Корпус выполнен из нержавеющей стали, ремешок — из лёгкого силикона.
Выбирая умные часы или фитнес-браслеты для себя или в подарок, стоит обратить внимание и на других популярных производителей. Отдельного упоминания заслуживают торговые марки Apple, Garmin, Xiaomi и Huawei. Подробные технические характеристики каждой модели можно найти в нашем каталоге умных часов и браслетов. Здесь же размещены характеристики каждой модели, цены на них, а также отзывы покупателей.