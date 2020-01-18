Популярные смарт-часы Samsung: цены, отзывы, характеристики

Источник материала: Tut.by

Умные часы служат незаменимым электронным помощником, позволяют отслеживать физическую активность в течение дня, а также являются удобным приложением к любому смартфону. Среди всех производителей смарт-часов Samsung пользуется особым спросом на площадке KUPI.TUT.BY.

Galaxy Watch Active 2 оснащены совместимостью с операционными системами iOS от 9 и Android от 5.0. Эргономичный дизайн в совокупности с высокими техническими характеристиками даёт качественную модель, одну из наиболее покупаемых на рынке смарт-часов:

• Корпус часов выполнен из прочного алюминия, сам браслет — из лёгкого силикона;

• Класс водонепроницаемости изделия — WR50, в часах можно принимать душ и плавать, не беспокоясь о состоянии гаджета;

• Длина ремешка легко регулируется под любой обхват запястья;

• Сенсорный цветной экран обладает подсветкой;

• Новинка оснащена барометром, будильником, пульсометром, акселерометром, и другими элементами мониторинга;

• Подключив часы к смартфону, можно получать уведомления и отвечать на звонки с помощью экрана смарт-вотч.

Все многообразие технических достоинств отлично сочетается с низкой ценой на эти умные часы. Стоимость Galaxy Watch Active 2 начинается от 500−600 белорусских рублей в зависимости от материала, из которого выполнены часы. Наиболее популярная модель из алюминия с шириной и высотой 40мм — Samsung Galaxy Watch Active2 алюминий 40 мм .

Более ранняя модель линейки Samsung Galaxy Watch Active обладает чуть более узким диапазоном технических возможностей, но по-прежнему остаётся на высоте:

• Удобный силиконовый ремешок легко регулируется под необходимый обхват запястья;

• Класс водозащиты — IP68, класс водонепроницаемости — WR50. С такими показателями можно без лишнего беспокойства принимать душ, не снимая часы;

• Стекло экрана устойчиво к царапинам, сам дисплей работает с подсветкой;

• Есть опция голосового управления, а также микрофон;

• С помощью умных часов легко проводить мониторинг сна, калорий и физической активности;

• Li-ion аккумулятора хватает на 8 часов работы в активном режиме.

Чуть более скромная цена — это отличная компенсация за сокращенный функционал. Цена на модель Watch Active среди белорусских интернет-магазинов на площадке KUPI.TUT.BY установилась от 350 рублей.

Отзывы о модели показывают высокий уровень удобства и легкости настройки часов.

Отзывы и подробные характеристики Samsung Galaxy Watch Active .

Модель Samsung Galaxy Watch выдержала проверку временем и стала настоящей классикой. На площадке KUPI.TUT.BY устройство представлено в двух модификациях: 42 мм по ширине и 46 мм по ширине . Средняя стоимость Galaxy Watch среди белорусских интернет-магазинов установилась от 475 — 500 рублей. Широкий функционал, гармоничный дизайн и совместимость практически с любыми операционными системами сделали гаджет столь любимым для многих пользователей:

• Класс водонепроницаемости составляет WR50, то есть, можно принимать душ, • не снимая часы;

Сенсорный экран с подсветкой устойчив к царапинам;

• Есть динамик и микрофон;

• Включена функция GPS;

• Присутствуют пульсометр, датчики сна, калорий и физической активности;

• Корпус выполнен из нержавеющей стали, ремешок — из лёгкого силикона.

Выбирая умные часы или фитнес-браслеты для себя или в подарок, стоит обратить внимание и на других популярных производителей. Отдельного упоминания заслуживают торговые марки Apple , Garmin , Xiaomi и Huawei . Подробные технические характеристики каждой модели можно найти в нашем каталоге умных часов и браслетов . Здесь же размещены характеристики каждой модели, цены на них, а также отзывы покупателей.