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Зачем упираться и напрягать бюджет Минска? О спальных районах в 30 километрах от кольцевой

18.01.2020 10:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объемы строительства жилья в Минске сокращаются, акцент — на развитие городов-спутников. Это — основной тезис встреч президента с властями Мингорисполкома с 2009 (!) года.

Зачем упираться и напрягать бюджет Минска? О спальных районах в 30 километрах от кольцевой
Официальная логика такая: и Минск не резиновый, и хватит уже столице расти, вымывая из регионов молодые и динамичные кадры. Но дальше эта логика совершает неожиданный кульбит: остановить рост должно почему-то не улучшение качества жизни в регионах, откуда бегут эти лучшие кадры, а развитие городов-спутников столицы, пишет realty.tut.by

Предположим, спутник нужен просто для снижения уровня давления на инфраструктуру столицы. В идеале это должен быть населенный пункт, где люди хотят жить и работать. А в столицу жители спутника могут ездить для удовлетворения культурных потребностей. Но — Смолевичи не то место, где минчане хотели бы и жить, и работать. За десять лет тут построили в чистом поле несколько жилых панелек, обязали столицу софинансировать инфраструктуру, а архитекторов — придумать новый генплан города. Но ни инфраструктура, ни — самое главное — рабочие места не появились.

Нельзя сказать, что этого наверху совсем не понимают. В 2014-м даже размышляли, а не вынести ли в Смолевичи какие-нибудь министерства, научно-практические центры и производства. Не вышло. Так где работать новым смолевичанам? «Развитие Смолевичей будет тесно связано с Китайско-белорусским индустриальным парком, первая очередь которого создаст около 25 тысяч рабочих мест», — рассказали в 2016-м.


Этот рапорт звучал бы обнадеживающее, если бы не несколько но. Смолевичи не в пешей доступности от китайского технопарка. В самом «Великом камне» в ближайшие годы обещают построить жилье для 10 тысяч своих работников. Мало того, на колодищанском полигоне (а это гораздо ближе к «Великому камню», чем Смолевичи) запланирован новый район столицы (его одно время называли Ноттингем) на 50−60 тысяч жителей, где в 2021-м начнут строить первый дом.

Тем не менее программа не меняется: в Смолевичах будет строиться жилье для минчан-очередников. Ситуация — как в планировании дорожек: сначала кладут плитку там, где это красиво выглядит на плане, а потом народ протаптывает тропы там, где ему удобно ходить. Только масштабы затрат несопоставимы.

И к аналогии с народными тропами: люди сами, рублем, голосуют за пригород столицы. Те же Боровляны, Колодищи, Сеница, Щомыслица, Фаниполь. Это реальные, а не мифические спутники Минска. Люди селятся там добровольно, строятся за свой счет. В том же Фаниполе есть «Штадлер» с хорошими зарплатами, есть пищевое производство. В Колодищах размещают свои производства частники. Сеница, Щомыслицы, Боровляны, Копище — пора признать — стали фактическими спальными микрорайонами Минска, просто за кольцевой. Участки там стоят, как квартиры в Минске, но пользуются огромным спросом.

За Смолевичи своим рублем не голосуют — вялые земельные аукционы по участкам под частные дома тому явное доказательство. Так зачем упираться и напрягать бюджет Минска?


Слышала мнение, что в Смолевичах «малоценная» (в отличие от земли у МКАД) земля, дешевым запланировано строительство — туда можно «выселить» самых малообеспеченных очередников и таким образом продемонстрировать, что соцподдержка в стране существует. Для начала оценили спрос. Предложили людям с господдержкой (если по закону положена) или без построиться в 192-квартирном доме по цене около 615 долларов за квадратный метр. Записалось 1,5 тысячи человек. 18 декабря вышел указ: дома для очередников в спутниках будут строиться с господдержкой, причем господдержка не зависит от даты постановки на учет. Это значит, старт переезда в Смолевичи малообеспеченных очередников официально объявлен.

А ведь органичное создание спутника возможно. В США и Германии офисы большинства крупных фармокомпаний, финансовых и айтикомпаний, высокотехнологичные предприятия располагаются в часе езды от крупных городов. Населенные пункты рядом прирастают жильем и инфраструктурой. Для Смолевичей давно стоило бы использовать этот опыт, с 2009-го предлагать высокотехнологичным компаниям разместить там офисы и производства на самых нежных условиях. Не создавать новую Каменную Горку с нуля в 30 километрах от кольцевой.
 Не выкладывать дорогой плиткой там, где пока никто не хочет ходить.
 
Теги: Минск
 
 
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Объемы строительства жилья в Минске сокращаются, акцент — на развитие городов-спутников. Это — основной тезис встреч президента с властями Мингорисполкома с 2009 (!)...
 
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