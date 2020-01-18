19 января христиане отметят церковный праздник Крещения Господня

Источник материала: Газета Авангард

19 января христиане отметят великий церковный праздник Крещения Господня. С этого дня завершаются все рождественские святки. Подробнее о празднике читайте в интервью с настоятелем Свято-Николаевской церкви протоиереем Сергием.





– Христос показал нам пример, крестившись в водах Иордана. А что нам дает Крещение?

– Во-первых, сам праздник Крещения – это, конечно, воспоминание нашего личного крещения и тех обетов, которые мы давали Богу. Ежегодно, подходя к этому празднику, мы можем вспомнить, как провели этот год, какие обеты своего крещения нам удалось соблюсти, как мы умерли для мира и родились для новой жизни в крещении и соответствуем ли этому.

– Святое Богоявление и Крещение – это два разных праздника, отмечаемых в один день, или все же одно евангельское событие?

– Это одно евангельское событие. Праздник Крещения Господня по-другому называется Богоявление, так как впервые явилась миру Пресвятая Троица именно в этот день – Бог Отец о Сыне провозгласил с небес, Сын принял в реке Иордан крещение, Дух Святой в виде голубя сошел на Сына.

– Как нужно готовиться к празднику Крещения и как следует провести Крещенский сочельник?

– По церковной традиции сочельник – это день особого строгого поста. Он берет свое название от слова «сочиво». Так назывались замоченные в воде зерна пшеницы или иных злаков, которые употреблялись с сушеными или вялеными фруктами с медом. То есть еда в этот день не проходила температурную обработку, все употреблялось в сыром виде, и он считался строгим постным днем. Верующие люди стараются в сочельник ничего не вкушать. А кто не может этого себе позволить, тот держит строгий пост и таким образом приготавливает себя к празднику Крещения. Утром в сочельник в церкви проходит особая продолжительная служба, в течение которой обычно и происходит крещение, чтобы новые члены церкви в конце могли приступить к таинству причастия. Поэтому верующие проводят Крещенский сочельник благочестиво, посещая эту утреннюю службу.

– В Крещенский сочельник и в праздник Крещения службы совершаются особым чином. И многие прихожане, которые из года в год ходят в храм, знают, что службы совершаются иначе, чем в обычные дни. Поясните, пожалуйста, в чем состоит отличие крещенских богослужений.

– Очень важно молиться и на богослужении сочельника, восприняв на себя такой духовный подвиг, прийти на всенощное бдение самого праздника, состоящее из великого повечерия и утрени, и помолиться на праздничной Божественной литургии. В оба эти дня совершается великое освящение воды по одному и тому же чину, который ничем не отличается. Это уже народные предания, когда люди рассуждают, что если два раза совершается освящение, значит должна быть разница, иначе оно не совершалось бы дважды. Два дня освящения по одному и тому же чину традиционно проходят не потому, что вода будет отличаться по своему естеству, а для того, чтобы каждый мог взять себе эту святыню.

– То есть не имеет значения, когда взять святую воду: накануне либо в сам день праздника?

– Абсолютно непринципиально. Человек может набрать святой воды в сочельник или в сам праздник в храме, она ни в чем не умаляется. Вода эта действительно особенная. Издревле ее называют агиасмой (в переводе с греческого – «великая святыня»). Принимают ее только внутрь, иногда каплями можно окроплять лицо. Пьется она натощак и обязательно с молитвой и верой. Церковь верит, что после великого чина крещенская вода необъяснимым образом становится той самой водой, в которую вошел Спаситель две тысячи лет назад. Отсюда и такое огромное благоговение к этой великой святыне.

– А как пользоваться святой водой?

– Применение святой воды в повседневной жизни православного христианина разнообразно. К примеру, ее употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры (особенно это относится к великой агиасме – воде, освященной накануне и в самый день праздника Крещения Господня), ею кропят свое жилище. Отличительным свойством святой воды является то, что она, добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, сообщает благодатные свойства и ей. Нельзя забывать, что освященная вода – это церковная святыня, с которой соприкоснулась благодать Божия и которая требует к себе благоговейного отношения. При благоговейном отношении святая вода остается свежей и приятной на вкус долгое время. Хранить ее следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.

– Насколько уместно окроплять святой водой скотину, свой дом?

– В чинопоследовании освящения об этом говорится: «и кропящим, и мажущимся этой водой…», то есть это естественно. Если это совершается с молитвой, значит человек призывает на помощь благодать Божию, которая сосредоточена в этой воде. Она изменила эту воду, соответственно, эта благодать может остаться и в твоем доме через окропление и благоговейное отношение, через омовение.

– Обязательно ли купаться в проруби на праздник Крещения?

– В церковной традиции такого не существует. Это была благочестивая человеческая традиция. Правда, сейчас она трансформировалась в какие-то крайние, неестественные для духовной жизни формы, когда люди, и часто нетрезвые, а то и вовсе с медицинскими противопоказаниями, приезжают купаться к этим «иорданам». А ведь большинство из них даже на богослужении-то не были. Хорошо, если человек, окунаясь в прорубь, делает это с верой и молитвой, искренне желая очистить себя от душевной скверны. По вере его и будет ему. Я не категоричный противник купаний, но они должны быть наполнены духовным смыслом. Если это воспитание духа, силы воли – пожалуйста, но с правильной расстановкой смысла и с глубиной. А по-другому нет смысла совершать это действо.

– Бытует такое мнение, что в таинстве Крещения смываются грехи, которые были совершены ранее. Так ли это?

– Нет, только при искреннем раскаянии и изменении образа жизни. А если человек просто хочет умолчать об этих грехах, а потом к ним вернется, значит, он опять вернется к той нечистоте, от которой ушел. Это вроде как: запланирую грех, потом покаюсь – Господь и простит. Такое размышление противоречит церкви. Покаяние – это изменение жизни. Для взрослых людей перед крещением обязательна покаянная беседа со священником. Это не таинство покаяния, но это выяснение намерения больше не возвращаться к греховной жизни, чтобы человек понимал, что ему предстоит то, от чего ему нужно отказаться.

– Расскажите, пожалуйста, какая череда богослужений предстоит нам в эти святые дни.

18 января, в субботу, в 8.00 состоится утренняя торжественная служба с освящением воды, в 16.00 – вечерняя служба, а в сам праздник Крещения богослужение пройдет в 8.00. В 11.00 приглашаем всех верующих на освящение воды на источнике в Сельце.

Хочется обратиться к прихожанам с просьбой: по возможности приходить на литургию и за освященной водой в храм, поскольку в Селец мы можем припоздать. Пусть желающие окунуться приезжают к источнику, а все, кто хочет водичку освятить, идут лучше в храм.

И еще хочется сказать, что с недавнего времени у нас существует свой сайт, поэтому все, кому интересны новости прихода, могут узнать о них, набрав в строке поиска «Буда-Кошелевское благочиние» либо byda-koshelev.cerkov.ru.

– Что пожелаете своим прихожанам?

– Сердечно поздравляю всех своих прихожан и жителей района со светлым праздником Крещения. Пусть он станет для нас временем духовного обновления, просвещения душ и сердец, преображения внутреннего мира. Желаю всем душевного и телесного здравия, благополучия, радости.

В начале года мы просим Бога, чтобы он не упомянул нам наши злые дела и послал нам дожди благовременные, росу благодатную, мир и спокойствие. Всех благ!

Ирина ШУТОВА