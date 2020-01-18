ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Они вернулись? Водители заметили на дорогах мобильные камеры скорости

18.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

«На дорогах стоят мобильные камеры скорости. Получается, они снова заработали?» — написали читатели в редакцию и приложили фото. В ЗАО «Безопасные дороги Беларуси» AUTO,TUT,BY сообщили, что мобильные датчики фиксации скорости действительно работают, но в тестовом режиме.

Они вернулись? Водители заметили на дорогах мобильные камеры скорости

Фото предоставлено читателем

Водители заметили мобильную камеру скорости на въезде в Мозырь со стороны Калинковичей, на улице Иваненко. Установлена она без дорожного знака, предупреждающего, что измеряется скорость транспорта. На противоположной стороне улицы установлена стационарная камера скорости, для нее дорожный знак установлен.

— Но почему ГАИ не сообщила, что вернула мобильные камеры на дороги? — недоумевают автомобилисты.

В ЗАО «Безопасные дороги Беларуси» AUTO.TUT.BY сообщили, что на дорогах действительно выставляются мобильные датчики фиксации скорости, это согласовано с ГАИ. Но работают они в тестовом режиме, для контроля за дорожной обстановкой. Они могут стоять рядом со стационарной камерой скорости.

— По данным с мобильных датчиков постановления за превышение скорости водителям сейчас не выносятся. Именно поэтому они не обозначены дорожными знаками. Стационарные камеры — со знаками, — объяснил оператор.

Когда мобильные камеры начнут работать в обычном режиме, с вынесением постановлений, на предприятии не знают: «об этом распоряжения от ГАИ пока не поступало».

Напомним, с 19 декабря с дорог страны пропали все мобильные камеры скорости. В УГАИ МВД тогда пояснили, что проводится ревизия дорожных знаков.

Уже 26 декабря начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк сообщил, что мобильные камеры скорости в ближайшее время вернут на дороги страны, однако места их установки будут определять по другим критериям. По словам Корзюка, раньше радары стояли в местах, где происходили любые аварии. Сейчас их будут устанавливать в тех местах, где ДТП происходят из-за превышения скорости.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  «На дорогах стоят мобильные камеры скорости. Получается, они снова заработали?» — написали читатели в редакцию и приложили фото. В ЗАО «Безопасные дороги...
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник дубровенских спасателей началось с торжественного построения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика