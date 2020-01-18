﻿ Телеграм-канал распространяет слухи о тайных поставках нефти из Польши в Беларусь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Телеграм-канал распространяет слухи о тайных поставках нефти из Польши в Беларусь

18.01.2020 12:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Новость перепечатали даже специализированные издания нефтяного сектора.

Телеграм-канал распространяет слухи о тайных поставках нефти из Польши в Беларусь
Сообщается, что объявленные компанией «Гомельтранснефть Дружба» «не совсем плановые» трехдневные ремонтные работы на нефтепроводе «Дружба» якобы тайно использовались для тестирования реверса нефти из Польши в Беларусь по договоренности с компанией PERN — польским оператором нефтепровода. За это время планировалось закачать в Беларусь около 200 тыс. тонн нефти. 

Белорусская сторона сообщала, что на время ремонтных работ объем транзита российской нефти в Европу сократится вдвое. В течение года ремонтные работы на нефтепроводе, через который в Европу уходит каждый пятый баррель российского нефтяного экспорта, будут проводиться ежемесячно. Это будет приводить к частичной остановке перекачки нефти, говорится на сайте «Гомельтранснефть Дружба».

Таким образом, Беларусь надеется получить реверсными поставками из Польши не менее 2,4 млн тонн нефти в течение года. В этом случае примерно на такой же объем упадет транзит российской нефти в Европу, заключают анонимные эксперты.

Напомним, что ситуация с возможностью реферсных поставок нефти из Польши не совсем ясна. По крайней мере, ранее польская сторона опровергала возможность реверса одновременно с перекачкой нефти в Европу.
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новость перепечатали даже специализированные издания нефтяного сектора.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мозыре двое в масках связали супругов и похитили их сбережения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика