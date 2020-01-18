В Мозыре двое в масках связали супругов и похитили их сбережения

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, происшествие произошло днем 17 января в Мозыре. В милицию обратилась женщина и сообщила, что неизвестные пришли к ним в квартиру, связали ее и мужа и похитили их сбережения.

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Как пояснила официальный представитель МВД Ольга ЧЕМОДАНОВА в своем Telegram-канале, нападавшие представились сотрудниками специального подразделения. В момент инцидента они были в масках и темной одежде.

«Женщина смогла самостоятельно освободиться и сообщила о произошедшем в милицию. Затем она проверила содержимое сумочки, в которой лежала крупная сумма денег, – они пропали», – уточнила Ольга Чемоданова. Сейчас ведутся активные поиски подозреваемых, выясняются все обстоятельства произошедшего.