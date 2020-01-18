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В Мозыре двое в масках связали супругов и похитили их сбережения

18.01.2020 12:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Мозыре двое в масках связали супругов и похитили их сбережения
Фото из открытых источников

Как стало известно, происшествие произошло днем 17 января в Мозыре. В милицию обратилась женщина и сообщила, что неизвестные пришли к ним в квартиру, связали ее и мужа и похитили их сбережения.

В Мозыре двое в масках связали супругов и похитили их сбережения В Минске мужчина с ножницами ограбил продуктовый магазин

Как пояснила официальный представитель МВД Ольга ЧЕМОДАНОВА в своем Telegram-канале, нападавшие представились сотрудниками специального подразделения. В момент инцидента они были в масках и темной одежде.

«Женщина смогла самостоятельно освободиться и сообщила о произошедшем в милицию. Затем она проверила содержимое сумочки, в которой лежала крупная сумма денег, – они пропали», – уточнила Ольга Чемоданова. Сейчас ведутся активные поиски подозреваемых, выясняются все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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