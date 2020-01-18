Лавров: Путин пишет большую статью о войне

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Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, передает ТАСС. Об этом рассказал и. о. министра иностранных дел Россиина пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, передает





Лавров отметил, что будут продолжаться попытки оболгать Россию и СССР в том, что касается причин и итогов войны. Статья, которую готовит Путин, «опирается исключительно на факты», подчеркнул Лавров. В том числе, указал он, Путин использует и новые данные из российских архивов.





Лавров также обратил внимание на опубликованные сегодня Минобороны РФ архивы, ранее не видевшие свет, о том, как и кто освободил Варшаву. По его словам, было бы важно узнать, что скажет Польша, когда изучит эти материалы.





Напомним, 15 января Путин заявил, что Россия должна защитить правду о Победе. Для этого будет создан комплекс архивных документов по Второй Мировой войне.



