Минтруда предлагает белорусам отказаться от пенсии

Для отдельных категорий граждан (многодетные матери, дети-инвалиды, родители детей-инвалидов и другие) страховой стаж составляет 5 лет. Льготы есть и для тех, кто длительное время ухаживал за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, лицами, достигшими 80-летнего возраста. А сейчас белорусам предлагают отказаться от пенсии на 5 лет, при этом работать и получать только зарплату.





ОНТ рассказал, какие бонусы получит работник за отложенный выход на пенсию. По словам Валерия Ковалькова, законодательно предусмотрена возможность отказаться от получения пенсии на период работы. В таком случае ее размер за каждые два месяца увеличивается на 1% заработка, принятого для исчисления. Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в эфире телеканаларассказал, какие бонусы получит работник за отложенный выход на пенсию. По словам Валерия Ковалькова, законодательно предусмотрена возможность отказаться от получения пенсии на период работы. В таком случае ее размер за каждые два месяца увеличивается на 1% заработка, принятого для исчисления.





В пример он привел пенсионные выплаты для мужчины с 30 годами трудового стажа и средней по стране заработной платой. В стандартной ситуации размер пенсии составляет Br368, а если на 5 лет отказаться от выплат — Br706.





«Пенсия увеличится в 1,9 раза, прибавка существенная, — отметил Валерий Ковальков. — В среднем мужчина получает пенсию 16 лет, а женщина — 26 лет. Этот пятилетний период в общем периоде получения пенсии не такой значительный».





"Газете Слонимской" рассказал экономист Лев Марголин. Стоит ли отказаться от пенсии и продолжать работать, кому выгодно отказаться от пенсии,рассказал экономист





— Выгодно отказаться от пенсии чиновникам, которые получают пенсию госслужащего. Если человек работает на коммерческом предприятии и получает 2-3 тысячи рублей или работает в IT-секторе — там, может быть, отказаться от пенсии смысл есть. Всем остальным нет смысла отказываться от пенсии. Тем более что большинство людей у нас доживает до пенсии и продолжает работать не для того, чтобы от нее отказаться и получать прежнюю зарплату, а потом рассчитывать на небольшую прибавку, если, конечно, доживешь до нее. Надо понимать, что средняя продолжительность жизни у мужчин чуть-чуть перекрывает пенсионный возраст, то есть можно и не дожить. Люди ждут пенсию, чтобы получить ее и плюс к ней зарплату. Более того, человек и так получает сокращенную пенсию, что несправедливо. Независимо от того, продолжает работать человек или нет, оба внесли свой трудовой вклад за те годы, которые работали, одинаково. Почему кому-то должно быть меньше только потому, что он продолжает, возможно, из последних сил трудиться?





Это все делается, чтобы сэкономить, другой цели у госуда тва нет.



