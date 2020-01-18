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Минтруда предлагает белорусам отказаться от пенсии

18.01.2020 13:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 января в Беларуси повысился пенсионный возраст на полгода: мужчинам — до 62 лет, женщинам — до 57 лет. Обязательным условием для назначения пенсии по возрасту является наличие страхового стажа (с уплатой взносов в Фонд социальной защиты населения) не менее 17,5 года.

Минтруда предлагает белорусам отказаться от пенсии
Для отдельных категорий граждан (многодетные матери, дети-инвалиды, родители детей-инвалидов и другие) страховой стаж составляет 5 лет. Льготы есть и для тех, кто длительное время ухаживал за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, лицами, достигшими 80-летнего возраста. А сейчас белорусам предлагают отказаться от пенсии на 5 лет, при этом работать и получать только зарплату.

Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в эфире телеканала ОНТ рассказал, какие бонусы получит работник за отложенный выход на пенсию. По словам Валерия Ковалькова, законодательно предусмотрена возможность отказаться от получения пенсии на период работы. В таком случае ее размер за каждые два месяца увеличивается на 1% заработка, принятого для исчисления.

В пример он привел пенсионные выплаты для мужчины с 30 годами трудового стажа и средней по стране заработной платой. В стандартной ситуации размер пенсии составляет Br368, а если на 5 лет отказаться от выплат — Br706. 

«Пенсия увеличится в 1,9 раза, прибавка существенная, — отметил Валерий Ковальков. — В среднем мужчина получает пенсию 16 лет, а женщина — 26 лет. Этот пятилетний период в общем периоде получения пенсии не такой значительный». 

Стоит ли отказаться от пенсии и продолжать работать, кому выгодно отказаться от пенсии, "Газете Слонимской" рассказал экономист Лев Марголин. 

— Выгодно отказаться от пенсии чиновникам, которые получают пенсию госслужащего. Если человек работает на коммерческом предприятии и получает 2-3 тысячи рублей или работает в IT-секторе — там, может быть, отказаться от пенсии смысл есть. Всем остальным нет смысла отказываться от пенсии. Тем более что большинство людей у нас доживает до пенсии и продолжает работать не для того, чтобы от нее отказаться и получать прежнюю зарплату, а потом рассчитывать на небольшую прибавку, если, конечно, доживешь до нее. Надо понимать, что средняя продолжительность жизни у мужчин чуть-чуть перекрывает пенсионный возраст, то есть можно и не дожить. Люди ждут пенсию, чтобы получить ее и плюс к ней зарплату. Более того, человек и так получает сокращенную пенсию, что несправедливо. Независимо от того, продолжает работать человек или нет, оба внесли свой трудовой вклад за те годы, которые работали, одинаково. Почему кому-то должно быть меньше только потому, что он продолжает, возможно, из последних сил трудиться? 

Это все делается, чтобы сэкономить, другой цели у госуда тва нет.
 
 
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С 1 января в Беларуси повысился пенсионный возраст на полгода: мужчинам — до 62 лет, женщинам — до 57 лет. Обязательным условием для назначения пенсии по возрасту...
 
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