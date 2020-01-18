Очищение огнём: в Испании прошел ежегодный фестиваль Las Luminarias

Источник материала: СТВ

Новости Испании. Этому праздничному мероприятию уже более 300 лет. Задача у участников только одна – всадникам на лошадях необходимо прыгать через костры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Согласно поверьям, огонь дает силу, новую жизнь и здоровье, поэтому и люди, и лошади, перепрыгнув через пламя, очистятся и будут счастливы.





Однако, чтобы животные не пострадали, им заплетают гриву в плотные косички, а на хвост надевают прорезиненный чехол.





Кроме того, перед прыжком лошадей обливают водой. Посмотреть на огненное шоу съезжаются не только местные жители, но и тысячи туристов со всего мира.



