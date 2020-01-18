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Очищение огнём: в Испании прошел ежегодный фестиваль Las Luminarias

18.01.2020 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Этому праздничному мероприятию уже более 300 лет. Задача у участников только одна – всадникам на лошадях необходимо прыгать через костры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очищение огнём: в Испании прошел ежегодный фестиваль Las Luminarias

Согласно поверьям, огонь дает силу, новую жизнь и здоровье, поэтому и люди, и лошади, перепрыгнув через пламя, очистятся и будут счастливы.

Очищение огнём: в Испании прошел ежегодный фестиваль Las Luminarias

Однако, чтобы животные не пострадали, им заплетают гриву в плотные косички, а на хвост надевают прорезиненный чехол.

Очищение огнём: в Испании прошел ежегодный фестиваль Las Luminarias

Кроме того, перед прыжком лошадей обливают водой. Посмотреть на огненное шоу съезжаются не только местные жители, но и тысячи туристов со всего мира.

Очищение огнём: в Испании прошел ежегодный фестиваль Las Luminarias

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Новости Испании. Этому праздничному мероприятию уже более 300 лет. Задача у участников только одна – всадникам на лошадях необходимо прыгать через костры, сообщили...
 
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