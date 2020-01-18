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Директор урологического центра Андрей Варакса: «Сегодня в лидеры вышел рак»

18.01.2020 16:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С какими проблемами обращаются к столичным урологам

Директор урологического центра Андрей Варакса: «Сегодня в лидеры вышел рак»
Фото Сергея Лукашова
Основанный в 1989 г. в 19-й поликлинике урологический центр стал первым не только в столице, но и в стране. Остальные создавали по его подобию. Насколько оправданно собирать медиков этого профиля под крышей одного медучреждения и сложно ли попасть на прием к доктору, работающему не в своей поликлинике, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал заведующий центром Андрей Варакса.


Фото Сергея Лукашова

— Для нормальной работы уролога необходимо определенное оборудование. Покупать его в каждую поликлинику, где трудятся 1–2 врача, необоснованно дорого. Проще создать эффективный центр, — отмечает руководитель центра.

— Трудно искать кадры? Не стремятся врачи перейти из поликлиники в больницу?

— Докторов нашего профиля готовят разные медицинские вузы страны, поэтому подобрать персонал можно. Другое дело, что большая хирургия сосредоточена в больницах. Мы же проводим малоинвазивные оперативные вмешательства. Поэтому многие врачи-урологи, особенно молодые, стремятся попасть в клинику. Но я всю жизнь проработал в амбулаторном звене в 19-й поликлинике и вполне доволен.

— С какими проблемами приходят к урологу?

— Мочекаменная болезнь, воспалительные заболевания, аденома предстательной железы. Обращаются также с заболеваниями, передающимися половым путем, и их последствиями. Хотя количество таких случаев в последнее время значительно уменьшилось. В лидеры вышел рак предстательной железы. Наш центр — один из трех в Беларуси, начавший в 2011 году участвовать в проекте ранней диагностики этого заболевания. Так что главное — не затягивать с походом к доктору.

— Ваши пациенты в основном мужчины?

— Приходят представители обоих полов, ведь цистит и мочекаменная болезнь не делят больных по гендерному признаку. Но специфическими мужскими проблемами занимаются лишь доктора нашего профиля.

— Не случайно в списке врачей отделения женщин нет…

— Так сложилось. Как гинекологами в основном идут работать представительницы прекрасного пола, так и урологами обычно становятся мужчины.

— Вообще-то дамы хорошо отзываются о мужчинах-гинекологах.

— Не знаю, оценили бы мужчины женщин-урологов и особенно андрологов. Это спорный вопрос, на который у меня нет ответа.

— Как попадают на прием в центр пациенты, живущие в зоне обслуживания других поликлиник? Можно ли обращаться к вам напрямую?

— Бывают экстренные случаи: приступ сильной боли в пояснице или при мочеиспускании, появление крови в моче. Такие пациенты могут сразу приходить к нам. В других ситуациях первым делом нужно попасть на прием к участковому терапевту, пройти первичное обследование, сдать анализы и уже с выявленной проблемой прийти на консультацию к урологу.

— Многие болезни легче предупредить, чем лечить. Поэтому девочкам твердят: зимой в мини-юбке не ходить, на холодные камни не садиться. А какие меры профилактики порекомендуете сильной половине?

— Носить юбку мужчинам не советую в принципе. Мы же не шотландцы. А если серьезно, то хроническое либо острое переохлаждение ведет к развитию воспалительных заболеваний, в частности предстательной железы. Так что ноги должны находиться в тепле. Тогда у пациента будет больше шансов на то, что встречи с урологом пройдут исключительно в рамках профилактического осмотра.
 
Теги: Минск
 
 
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