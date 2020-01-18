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В Москве +2, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 января
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +6. На три градуса прохладнее в Вене, рассказали в программе
В Риме ожидается +13. +8 и без осадков в Мадриде. В Софии и Анкаре обещают +1 и переменную облачность. Затянет небо над Афинами: сплошная облачность и +9.
Обойдётся без дождей и в Прибалтике. В Вильнюсе будет +3, на пункт выше в Риге. Такой же градус в Варшаве.
Около 0 и осадки в Киеве. В Москве прогнозируют +2 и мокрый снег.
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В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +6. На три градуса прохладнее в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус». В Риме ожидается +13. +8 и без...
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