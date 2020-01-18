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Солнечное, с грозами или засухой? Каким будет лето по народным приметам
Источник материала: СТВ
21 января – Емельянов день. Тихая погода указывала на солнечные летние дни, рассказали в программе
23 января – день Григория Летоуказателя. Если дует ветер с юга, то летом будет множество гроз. Сухой снег на земле – предстоит засуха.
24 января – день Федосея Весняка. В этот день обычно пробивалось первое весеннее солнышко. А если на небе мало облаков – жди морозы.
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21 января – Емельянов день. Тихая погода указывала на солнечные летние дни, рассказали в программе «Плюс-минус». 23 января – день Григория Летоуказателя. Если...
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