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Солнечное, с грозами или засухой? Каким будет лето по народным приметам

18.01.2020 20:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

21 января – Емельянов день. Тихая погода указывала на солнечные летние дни, рассказали в программе «Плюс-минус».  

23 января – день Григория Летоуказателя. Если дует ветер с юга, то летом будет множество гроз. Сухой снег на земле – предстоит засуха.

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24 января – день Федосея Весняка. В этот день обычно пробивалось первое весеннее солнышко. А если на небе мало облаков – жди морозы.

Солнечное, с грозами или засухой? Каким будет лето по народным приметам

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21 января – Емельянов день. Тихая погода указывала на солнечные летние дни, рассказали в программе «Плюс-минус».   23 января – день Григория Летоуказателя. Если...
 
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